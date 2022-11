Protestele declanșate de restricțiile stricte împotriva Covid se extind în China

Mii de protestatari au ieșit în stradă la Shanghai, iar studenții au manifestat, de asemenea, la universitățile din Beijing și Nanjing.

Duminică, sute de locuitori au ieșit pe străzile din orașul Wuhan, unde a început pandemia de Covid, potrivit unor videoclipuri postate pe rețelele de socializare. Unii dintre protestatari sunt fotografiați dărâmând baricade.

Toate aceste acțiuni urmează unui protest care a avut loc în orașul Urumqi din nord-vestul țării, unde 10 persoane au murit în incendiul produs într-un bloc.

Autoritățile chineze neagă faptul că restricțiile Covid au cauzat decesele, iar oficialii din Urumqi au prezentat vineri scuze și s-au angajat să „restabilească ordinea” prin eliminarea treptată a restricțiilor.

În timpul protestului de sâmbătă seară din Shanghai, oamenii au fost auziți strigând în mod deschis sloganuri precum „Xi Jinping, demisia” și „Partidul Comunist, demisia”.

Astfel de revendicări sunt o priveliște neobișnuită în China, unde orice critică directă la adresa guvernului și a președintelui poate duce la sancțiuni dure.

Dar analiștii spun că guvernul pare să fi subestimat drastic nemulțumirea crescândă față de abordarea zero-covid, o politică legată de Xi Jinping, care a promis recent că nu va exista nicio abatere de la ea.

(sursa: Mediafax)

Anti-lockdown protests in Chengdu getting out of control. Similar pictures arrive from Shanghai, Wuhan, Guangzhou and even Beijing. #China #Chengdu pic.twitter.com/qnktz2b62o