Protestele continuă în Iran. Manifestanții cer sfârșitul Republicii Islamice

Videoclipuri de pe site-ul activist pro-reformă IranWire arată femei care mărșăluiesc în orașul Chabahar, din sud-estul Iranului, în timpul zilei de vineri, scandând „Moarte dictatorului” și „Sărăcie, corupție, creșterea prețurilor, vom continua până la răsturnare”.

În imagini se vede un vehicul incendiat, în timp ce mai multe persoane par să arunce cu obiecte.

În nordul Teheranului, câțiva protestatari au mărșăluit pe străzi vineri seară, scandând „Pahlavi se va întoarce!”, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare și geolocalizat de CNN.

Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian, s-a poziționat ca o alternativă viabilă la regimul aflat la putere, declarând sprijinul pentru proteste și lansând apeluri directe la acțiuni coordonate la nivel național.

În timp ce proteste antiguvernamentale de amploare au izbucnit în tot Iranul, unii demonstranți s-au adunat vineri, aparent în contra-proteste, pentru a-și exprima sprijinul față de guvern.

O înregistrare video de la postul de televiziune de stat Press TV a arătat contraprotestanți mărșăluind în orașele Arak și Sari după rugăciunile de vineri. Unii manifestanți afișează steagul iranian sau un portret al liderului suprem Ali Khamenei.

Agenția de știri pro-reformă IranWire a confirmat că demonstrații pro-guvernamentale au avut loc în mai multe orașe iraniene.

Între timp, președintele american, Donald Trump i-a avertizat pe liderii iranieni că SUA „vor începe și ei să tragă”.

Trump a declarat vineri că SUA urmărește îndeaproape situația din Iran și a avertizat din nou conducerea împotriva folosirii violenței împotriva demonstranților.

„Și, din nou, le spun liderilor iranieni, mai bine nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem”, a spus Trump în timpul unei întâlniri cu directori din industria petrolieră la Casa Albă.

Dar el a adăugat că asta nu ar însemna „operațiuni americane pe teren”.

„Dacă încep să omoare oameni așa cum au făcut-o în trecut, ne vom implica”, a spus Trump. „Asta nu înseamnă să acționăm direct, ci să-i lovim foarte, foarte tare acolo unde îi doare.”

Comentând protestele, Trump a spus: „Iranul are mari probleme”.

„Mi se pare că oamenii preiau anumite orașe despre care nimeni nu credea că este cu adevărat posibil acum doar câteva săptămâni”, a spus Trump.

Trump nu a specificat la ce orașe se referă. Nu este clar dacă protestatarii au preluat controlul asupra vreunui oraș iranian.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)