Proteste la Kiev după demisia ministrului Apărării. Mii de oameni îi cer lui Zelenski să revină asupra deciziei

Manifestațiile au loc într-un context neobișnuit pentru o țară aflată în război cu Rusia și înaintea votului din Parlament privind noua componență a Guvernului.

Protestele au fost declanșate după ce Mihailo Fedorov și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării, în cadrul unei remanieri guvernamentale inițiate de președintele ucrainean, relatează France 24.

Proteste în timpul războiului

La Kiev, sute de persoane s-au adunat inițial în apropierea sediului Administrației Prezidențiale, iar numărul participanților a crescut pe parcursul zilei la câteva mii, potrivit relatărilor din teren.

Manifestanții au purtat steaguri ale Ucrainei și ale Uniunii Europene și au scandat mesaje prin care au cerut revenirea lui Fedorov în funcție, printre care „Rușine!” și „Aduceți-l înapoi pe Fedorov!”.

Acțiuni similare au avut loc și în alte orașe ucrainene.

Manifestațiile de joi sunt considerate neobișnuite pentru Ucraina, unde protestele de amploare au fost rare după declanșarea invaziei ruse în 2022. Restricțiile impuse în contextul stării de război și preocupările privind securitatea au limitat în ultimii ani organizarea unor astfel de acțiuni publice.

Presa internațională compară mobilizarea de joi cu alte manifestații importante desfășurate în timpul conflictului, fiind una dintre cele mai vizibile expresii publice de nemulțumire din ultimii ani.

Citește și Zelenski taie în carne vie și îl demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov

Moment sensibil pentru Ucraina

Mihailo Fedorov era considerat una dintre figurile populare ale Executivului ucrainean. Demisia sa a fost anunțată miercuri, ca parte a unei remanieri mai ample a Guvernului, decisă de Volodimir Zelenski.

Parlamentul ucrainean urmează să voteze noua structură a Cabinetului, inclusiv numirea unui nou ministru al Apărării. Până în prezent, Administrația Prezidențială nu a anunțat că ia în calcul revenirea asupra deciziei și nu a oferit un răspuns public solicitărilor venite din partea protestatarilor.

Remanierea de la conducerea Ministerului Apărării intervine într-o perioadă critică pentru Ucraina, care continuă să lupte împotriva invaziei ruse și depinde în mare măsură de sprijinul militar și financiar oferit de partenerii occidentali.

Ministerul Apărării are un rol central în coordonarea efortului militar, dar și în relația cu statele aliate care furnizează echipamente, muniție și sprijin logistic armatei ucrainene.