Proteste violente în Georgia

Proiectul de lege, aprobat preliminar de Parlamentul Georgiei, prevede catalogarea drept "agenţi străini" a organizaţiilor care primesc din străinătate finanţare peste 20%.

Mii de protestatari s-au adunat în faţa Parlamentului georgian cu drapele ale Uniunii Europene şi SUA şi au scandat că se opun proiectului de lege pe care îl consideră de origine rusă.

Premierul Giorgi Garibaşvili a dat asigurări că noua reglementare va respecta "standardele europene şi globale". Însă premierul a subliniat, potrivit agenţiei Reuters, că "viitorul ţării nu le va aparţine agenţilor străini şi celor care servesc interesele altor ţări".

Departamentul de Stat de la Washington a anunţat că urmăreşte atent situaţia din Georgia şi a cerut respectarea dreptului la proteste paşnice.

In the #Georgia'n capital, #Tbilisi, near the parliament, police brutally disperse protesters against the "foreign agents" law. The #US State Department has already said that sanctions will be imposed on those behind the crackdown. pic.twitter.com/DKtE9cAOML