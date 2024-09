Putin a semnat decretul de încorporare a 133.000 de recruţi pentru stagiul militar obligatoriu

Acelaşi decret prevede eliberarea din stagiul militar a celor care l-au încheiat. Seria anterioară de încorporări din acest an s-a desfăşurat între 1 aprilie şi 15 iulie şi au fost atunci chemaţi în armată circa 150.000 de ruşi, diferenţa faţă de seriile anterioare fiind creşterea la 30 de ani a vârstei maxime de încorporare, faţă de 27 de ani înainte.



Contraamiralul Vladímir Ţimlianski, care răspunde de organizare şi mobilizare în cadrul Statului Major rus, a asigurat că recruţii nu vor participa la războiul din Ucraina şi nici nu vor fi trimişi în teritoriile ucrainene aflate sub control rusesc.



Totuşi, ca urmare a situaţiei din mai multe regiuni ale frontierei ruse cu Ucraina, mai ales în provincia Kursk, unde armata ucraineană a lansat o incursiune în luna august, militarii ruşi în termen care efectuau stagiul militar în trupele de grăniceri s-au văzut implicaţi în lupte. Cei care se aflau în Kursk au fost copleşiţi de armata ucraineană în ofensiva surpriză lansată de aceasta pe 6 august şi sute dintre ei au fost luaţi prizonieri.



Cele două tabere au schimbat 260 de prizonieri la jumătatea lunii septembrie, câte 130 fiecare, printre cei predaţi Rusiei regăsindu-se şi numeroşi recruţi capturaţi în Kursk.



Preşedintele Putin a decretat în urmă cu două săptămâni că efectivele armatei ruse vor trebui să ajungă la 1,5 milioane de soldaţi până la 1 decembrie, cu 180.000 mai mulţi decât în prezent, a treia decizie de acest fel luată de liderul de la Kremlin de când a început războiul în Ucraina. Personalul armatei ruse va ajunge astfel la 2,38 milioane de persoane, inclusiv personalul administrativ.



Rusia are circa 700.000 de militari pe frontul ucrainean. În septembrie 2022, Putin a ordonat mobilizarea a circa 300.000 de rezervişti pentru susţinerea operaţiunilor militare în Ucraina. În perioada scursă de atunci nu a mai ordonat nicio altă mobilizare, estimând drept suficient numărul celor care se oferă voluntari pentru a intra în rândurile armatei.

