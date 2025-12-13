Moment umilitor pentru Putin. Președintele rus a rămas mut 34 de secunde la un discurs

Vladimir Putin a trăit un moment umilitor la Forumul internațional pentru pace și încredere din Așgabat, capitala Turkmenistanului. Putin, în vârstă de 73 de ani, nu a reușit să-și pornească microfonul și a rămas mut pentru 34 de secunde jenante.

Șaisprezece șefi de stat și de guvern, inclusiv lideri din țările NATO, au asistat la gafa lui Putin, scrie The Sun.

Printre aceștia s-au numărat Recep Tayyip Erdoğan din Turcia și Viktor Orbán din Ungaria.

Putin s-a uitat în jur neajutorat, vizibil agitat, așteptând ca cineva să-l salveze din situația jenantă. După o rundă de aplauze, a făcut mai multe încercări de a începe, doar pentru a-și da seama că nimeni nu putea auzi niciun cuvânt.

În cele din urmă, un membru al personalului s-a grăbit să vină și i-a arătat comutatorul simplu pe care trebuia să-l acționeze pentru a-și porni microfonul. „Mulțumesc", a spus liderul de la Kremlin brusc, înainte de a începe în sfârșit discursul.

Liderul de la Kremlin a fost criticat dur pe internet. Un utilizator a numit fiasco-ul de 34 de secunde „cel mai bun discurs al lui Putin".

Publicația azeră Minval a scris: „Putin nu a reușit să-și folosească microfonul, a apăsat butonul greșit și a vorbit fără sunet timp de aproape un minut".

„A primit ce merita – președintele rus nu are niciun drept să se adreseze unui forum pentru pace după ce a ucis sute de mii de oameni în război", a comentat furios un ucrainean.

Agenția de știri ChTD a comparat confuzia liderului de la Kremlin cu obiceiul său de a-i trata cu condescendență pe liderii africani în vizită. Atunci, președintele rus le arăta cum să folosească căștile Kremlinului.

Putin se află într-o vizită de două zile în Turkmenistan, unde urmează să poarte discuții cu liderii Irakului și Iranului.

Putin și-a exprimat sprijinul pentru Nicolas Maduro, dușmanul lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică nocturnă.

Sprijinul lui Putin vine după ce trupele americane au invadat și au capturat o navă venezueleană care transporta petrol brut către Cuba.

