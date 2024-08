Vladimir Putin a ajuns în Cecenia, pentru prima dată din 2011. Ramzan Kadîrov l-a întâmpinat pe aeroport

"Putin a sosit în Republica Cecenă. Un program bogat este prevăzut în cadrul acestei vizite', a scris Kadîrov pe Telegram.



Televiziunea publică rusă a prezentat imagini cu sosirea lui Putin, coborând dintr-un elicopter şi întâmpinat de Kadîrov şi de colaboratorii săi cei mai apropiaţi.

????????Kadyrov personally met Putin at the Grozny airport. Vladimir Putin last visited Chechnya in 2011 as prime minister. pic.twitter.com/TNEVIitK7M



"Oamenii vor fi bucuroşi. Se vor bucura că preşedintele a venit în republică. Pentru noi, este stimulant, ne dă un plus de energie. Este o mare binecuvântare", a spus Kadîrov în faţa jurnaliştilor.



Potrivit liderului cecen, Putin şi-a început vizita cu o oprire la mormântul tatălui său care i-a precedat în fruntea Ceceniei, Ahmat Kadîrov, ucis într-un atac comis de rebelii islamişti în 2004.



Înaintea vizitei în Cecenia, Putin a fost marţi mai devreme la Beslan, în Osetia de Nord, o altă republică rusă din Caucaz, unde a adus un omagiu victimelor luării de ostatici sângeroase într-o şcoală de către un comando islamist cecen în 2004.

⚡️????:????????RUSSIA:????????????????PUTIN VISITED MILITARY UNIVERSITY:

???????? ????????“Machine guns, assault rifles, and a launcher of the well-known ‘Javelin’”—during his visit to the Russian Special Forces University, Putin was shown trophy weapons from the Special Military Operation zone! pic.twitter.com/Uy8MNmlKdN