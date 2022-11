Război în Ucraina, ziua 264. Volodimir Zelenski vizitează orașul Herson

Șeful statului ucrainean vizitează, astăzi, orașul Herson, de unde s-au retras trupele ruse, săptămâna trecută, scrie AFP, citând o sursă de la președinția din Kiev. El a mers pe străzi îmbrăcat în ținută militară, însoți de gărzi d e corp înarmate, dar fără cască și vestă antiglonț.

Zelenski a anunțat, anterior, că armata rusă a distrus infrastructura critică a orașului iar autoritățile locale încearcă să o stabilizeze.

"Înainte de a părăsi Hersonul, ocupanţii au distrus toată infrastructura critică: comunicaţii, apă, căldură, electricitate. Ruşii de peste tot au acelaşi scop: să umilească oamenii cât de mult posibil. Dar vom reface totul, credeţi-mă", a transmis acesta într-un mesaj video.

El a mai precizat că forțele ucrainene au preluat controlul în circa 60 de aşezări din regiunea Herson.

Ucraina a obținut o victorie importantă în lupta pentru eliberarea vestului regiunii Herson, care a culminat cu retragerea forțelor rusești finalizată la 11 noiembrie, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

„Președintele rus Vladimir Putin fusese hotărât să dețină acest teren cheie, a cărui posesie i-ar fi permis să-și relanseze invazia în Ucraina neocupată de pe pozițiile de pe malul vestic al râului Nipru. Acest considerent a fost probabil mai important în calculele lui Putin decât valoarea simbolică a păstrării singurei capitale de regiune pe care forțele sale au cucerit-o de la 24 februarie 2022”, consideră analiștii americani.

Putin a angajat forțe rusești substanțiale pentru apărarea vestului Herson-ului, inclusiv multe dintre unitățile aeropurtate de elită rămase la dispoziția armatei ruse. El a angajat, de asemenea, întăriri generate de mobilizarea parțială a rezerviștilor pe care o ordonase la 21 septembrie.

„Succesul Ucrainei, în ciuda acestei determinări rusești și a alocării de unități de elită limitate, este în multe privințe chiar mai impresionant decât victoria sa din regiunea Harkov de la mijlocul lunii septembrie”, potrivit ISW.

Totodată, experții americani notează că Federația Rusă nu oferă condiții pentru „o relaxare a ostilităților” pentru restul toamnei și până la iarnă, ci mai degrabă vor lansa o nouă ofensivă în regiunea Donețk.

Tonight's abbreviated campaign update from @TheStudyofWar and @criticalthreats discusses the likely evolution of the war in #Ukraine following #Kyiv’s operational success in regaining control of western #Kherson Oblast. https://t.co/x1DE2cFTMt pic.twitter.com/qsFBgkgm0W