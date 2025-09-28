Război în Ucraina. Atac aerian masiv al forțelor ruse asupra Kievului și a mai multor regiuni ale țării

Potrivit şefului statului, într-un mesaj postat pe Telegram, principalele ţinte au fost regiunea capitalei Kiev, precum şi regiunile Zaporojie, Hmelniţki (Khmelnytskyi), Sumî, Mykolaiv, Cernihiv şi Odesa. Zelenski a afirmat că au fost vizate instalaţii de infrastructură civilă, o fabrică de cauciuc şi blocuri de locuinţe, care au suferit pagube în urma „loviturilor brutale”.

Preşedintele a condamnat atacul, numindu-l „odios”, şi a susţinut că acesta reprezintă o demonstraţie a poziţiei reale a Rusiei la finalul sesiunii Adunării Generale a ONU.

„Acest atac odios a venit ca o culminare virtuală a săptămânii Adunării Generale a ONU, şi aşa Rusia îşi face cunoscută poziţia sa reală”, a scris Zelenski pe Telegram.

El a mai afirmat că „Moscova vrea să continue să lupte şi să ucidă” şi că Kremlinul „profită de continuarea acestui război şi a terorii atâta vreme cât există fonduri din energie şi o «navă umbră»”.

„Vom continua să lovim înapoi pentru a-i priva pe ruşi de aceste oportunităţi de a câştiga şi vom forţa diplomaţia”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Zelenski a cerut un răspuns ferm din partea comunităţii internaţionale.

„Oricine vrea pace ar trebui să sprijine eforturile preşedintelui Trump şi să oprească toate importurile din Rusia. Momentul pentru acţiune decisivă a trecut de mult; mizăm pe un răspuns puternic din partea SUA, Europei, G7 şi G20”, a conchis el.

Autorităţile ucrainene şi serviciile de urgenţă continuau duminică operaţiunile de intervenţie şi evaluare a pagubelor; numărul victimelor şi amploarea distrugerilor ar putea fi revizuite pe măsură ce informaţiile de la faţa locului sunt centralizate. Autorităţile ruse nu au făcut, până la această oră, o declaraţie oficială de natură să confirme sau să comenteze amploarea atacului.