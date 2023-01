Război în Ucraina, ziua 312. Mesajul lui Zelenski transmite de Anul Nou: 2022 ne-a lovit inimile. Am vărsat toate lacrimile

Noi explozii au fost auzite la Kiev și în jurul Ucrainei în primele ore ale anului 2023, la câteva minute după ce președintele Volodimir Zeelenski a ținut un discurs de Anul Nou în care a urat un singur lucru: victoria.

Administrația militară a orașului Kiev a declarat că 23 de "obiecte aeriene" lansate de Rusia au fost distruse, în timp ce primarul Vitali Klitschko a declarat că rapoartele preliminare sugerează că nu au existat răniți sau victime, ci doar o mașină avariată în centrul orașului.

În timp ce sirenele răsunau în toată țara și apărarea aeriană a fost pusă în funcțiune, unii oameni din Kiev au strigat de la balcoane: "Glorie Ucrainei! Glorie eroilor!" au relatat martorii Reuters.

În Kiev și în alte orașe mari din Ucraina, stingerea de la ora 23.00 a împiedicat organizarea de petreceri mari de Anul Nou, mulți marcând momentul în adăposturi.

Au existat, de asemenea, rapoarte neoficiale privind explozii în regiunea sudică Kherson și în regiunea nordică Zhytomyr.

Atacurile au avut loc la câteva minute după ce Volodimir Zeelenski a ținut primul său discurs de Anul Nou, relatează The Guardian. El a spus: "2022 ne-a lovit inimile. Am vărsat toate lacrimile. Toate rugăciunile au fost urlate. 311 zile. Avem ceva de spus despre fiecare minut. Dar cele mai multe cuvinte sunt de prisos. Nu e nevoie de nicio explicație. Este nevoie de tăcere pentru a auzi. Este nevoie de pauze pentru a realiza. Nu știm cu siguranță ce ne va aduce noul 2023. Vreau să ne urez tuturor un singur lucru - victoria. Și acesta este principalul lucru. Fie ca acest an să fie anul întoarcerii. Revenirea poporului nostru. Soldații - la familiile lor. Prizonierii - la casele lor. Imigranții - la Ucraina lor. Întoarcerea pământurilor noastre. Iar cei ocupați temporar vor deveni liberi pentru totdeauna”.

Atacurile de Anul Nou au urmat unui tir de peste 20 de rachete de croazieră lansate sâmbătă asupra unor ținte din întreaga Ucraină, în ceea ce Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, a numit "teroare în ajunul Anului Nou".

Atacul de sâmbătă - al doilea atac major cu rachete al Moscovei în trei zile - a avariat grav un hotel la sud de centrul Kievului și o clădire rezidențială dintr-un alt cartier. Un jurnalist japonez s-a aflat printre răniți și a fost transportat la spital, a declarat Klitschko.

Volodimir Zeelenski a răspuns la atacurile de sâmbătă - și la discursul de Anul Nou al lui Vladimir Putin, în care a acuzat Occidentul că a provocat războiul - cu un mesaj adresat poporului rus, transmis în limba rusă. "Liderul vostru vrea să arate că are trupele în spatele lui, el este în față. Dar el se ascunde. El se ascunde în spatele trupelor, rachetelor, a reședințelor sale, a palatelor. El se ascunde în spatele vostru, vă arde țara, viitorul", a spus Zelenski. "Nimeni nu va ierta pentru teroare. Nimeni în lume nu vă va ierta. Ucraina nu va ierta".

Separat, Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod din sudul Rusiei, la granița cu Ucraina, a declarat că, în urma bombardamentelor din timpul nopții de la periferia orașului Shebekino, s-au înregistrat pagube la case, dar nu și victime.

Ucraina nu a revendicat niciodată în mod public responsabilitatea pentru niciun atac în interiorul Rusiei, dar le-a numit "karma" pentru invazia Rusiei.

(sursa: Mediafax)