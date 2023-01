Război în Ucraina, ziua 324. Rusia spune că a preluat controlul asupra orașului Soledar, din Ucraina

Update Afirmațiile conform cărora trupele ruse au cucerit orașul Soledar nu sunt adevărate, spune un oficial militar ucrainean.

Serghei Ceravatîi, purtătorul de cuvânt al Grupului Estic al Forțelor Armate ucrainene, a declarat că "luptele continuă" în oraș.

Și Ganna Maliar, adjuncta ministrului ucrainean al Apărării, a comunicat că "noaptea a fost fierbinte" în Soledar, în contextul luptelor intense.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Soledar ar fi fost capturat în seara zilei de 12 ianuarie iar trupele Moscovei ar fi eliminat, "doar în ultimele trei zile", peste 700 de militari ucraineni și ar fi distrus "peste trei sute de unități de armament" ale forțelor Kievului.

O echipă a CNN aflată la mică distanță de Soledar a relatat că în zonă au loc tiruri de mortiere și rachete.

Corespondentul Ben Wedeman și membrii echipei sale se află la circa 4 kilometri de oraș și semnalează că ucrainenii își scot trupele din Soledar în ceea ce pare a fi o operațiune organizată de retragere.

"Nu se manifestă panica printre soldații ucraineni", notează corespondentul CNN.

Rusia spune că a preluat controlul asupra orașului Soledar, din Ucraina

Rusia afirmă că a preluat controlul asupra orașului ucrainean Soledar, unde e mina de sare, după o bătălie care a durat luni de zile. Kremlinul califică victoria drept un pas „important” pentru ofensiva rusă, potrivit BBC.

Victoria va permite trupelor rusești să taie rutele de aprovizionare ucrainene în orașul Bakhmut, un oraș mai mare și apropiat, a declarat Ministerul Apărării.

Anterior, Ucraina a declarat că forțele sale încă luptă și că au avut loc lupte susținute în timpul nopții.

Luptele din jurul orașului Soledar au fost unele dintre cele mai sângeroase din timpul războiului.

Viceministrul ucrainean al apărării, Hanna Malyar, a declarat vineri că luptele au continuat și că a fost „fierbinte în Soledar peste noapte”. Luptătorii ucraineni „au încercat cu curaj să mențină apărarea”, a adăugat ea, în ceea ce a fost o etapă dificilă a războiului.

Importanța orașului pentru armata rusă este contestată de analiștii militari, dar cucerirea orașului Soledar ar fi probabil salutată ca o victorie după luni de eșecuri și eșecuri în cele 10 luni de război din Rusia.

Grupul de reflecție Institute for the Study of War, cu sediul în SUA, a declarat cu câteva ore mai devreme că este probabil ca forțele rusești să fi capturat Soledar, dar nu crede că acest lucru înseamnă că vor putea apoi să cucerească Bakhmut.

(sursa: Mediafax)