VIDEO Război în Ucraina, ziua 362. Joe Biden, în vizită surpriză la Kiev

El a ajuns în capitala Ucrainei în timp ce alarmele de raid aerian sună neîncetat, însă nu au fost înregistrate atacuri aeriene ruse.

Imaginile apărute în mass-media îl arată pe șeful de la Casa Albă, împreună cu președintele Volodimir Zelenski, în fața mânăstirii ortodoxe Sfântul Mihail din Kiev.

Cei doi s-au întâlnit ultima oară pe 21 decembrie 2022, când Zelenski a fost la Washington pentru a cere asistență militară suplimentară.

Totodată, Joe Biden a anunțat la Kiev un alt ajutor, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru Ucraina și a spus că vor fi impuse noi sancțiuni Moscovei. Zelenski a afirmat că a discutat cu Biden despre trimiterea de armament cu rază lungă de acțiune.

Comentatorii spun că vizita la Kiev a președintelui american a fost ținută secret din motive de securitate. Washingtonul anunțase anterior doar vizita la Varșovia, capitala Poloniei.

Vizita șefului de la Casa Albă vine în contextul împlinirii, pe 24 februarie 2023, a unui an de la invazia rusă în Ucraina și este considerată un mesaj clar din partea SUA de susținere a acestei țări în războiul cu Federația Rusă.

