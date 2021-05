Războiul israeliano-palestinian: Noi bombardamente în Fâşia Gaza

Hepta Israel Israel

Israel a continuat să lanseze rachete în locuri unde suspectează prezenţa Hamas. Asta în ciuda cererii lui Joe Biden către Netanyahu de oprire a conflictului. Un oficial Hamas a declarat că se aşteaptă la un armistiţiu în 1-2 zile.

A 10-a zi de conflict în Fâşia Gaza a continuat în aceeaşi notă. Cele două tabere trimit rachete şi sute de oameni şi-au pierdut viaţa.

Rugat de 138 de senatori democraţi printr-o scrisoare, Joe Biden a intervenit şi i-a cerut lui Netanyahu să ajungă la un armistiţiu.

„Preşedintele Biden i-a transmis Prim Ministrului Netanyaju că se aşteaptă la o reducere semnificativă a conflictului astăzi" a spus Casa Albă într-un comunicat. Însă mesajul dinspre Israel e clar: „ne oprim doar când calmul şi siguranţa vor fi restabilite pentru cetăţenii Israelului" a spus prim-ministrul pentru presa israeliană.

Între timp, cel puţin 227 de persoane şi-au pierdut viaţa în Fâşia Gaza. Şi cei care au supravieţuit atacurilor au mult de suferit.



„Acesta era visul meu. Sincer, m-a costat atât de mult. Am muncit până noaptea târziu. Ani de zile am făcut asta. Am încetat să mai mănânc ca să pot să-mi permit să deschid librăria”, a declarat Shaaban Aslim, proprietarul unei librării.



Drame sunt în ambele tabere.

„La al doilea etaj, un doctor şi soţia lui, doar unul dintre copiii lor a supravieţuit. În cealaltă clădire... nici nu ştiu ce să vă spun. O bătrână nevăzătoare. Oh, Doamne, ea nu poate să vadă. Ce a făcut ea să merite aşa ceva?”, a spus Haya Abu Al-Ouf, locuitor în Gaza.

(sursa: Mediafax)