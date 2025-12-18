Răzbunarea lui Trump. Plăci denigratoare la adresa lui Biden și Obama, la Casa Albă

Președintele american, Donald Trump, care nu a făcut niciun secret din dușmănia sa față de predecesorii săi democrați, a dus recent lucrurile la un alt nivel, prin afișări neortodoxe de la Casa Albă care reiterează nemulțumirile sale de lungă durată împotriva foștilor lideri.

Republicanul în vârstă de 79 de ani făcuse anterior furori, instalând o galerie cu portrete ale foștilor președinți în fața Biroului Oval, dar înlocuind fotografia lui Joe Biden cu un stilou automat.

Înlocuirea face referire la afirmația lui Trump conform căreia Biden, care a părăsit funcția în ianuarie la vârsta de 82 de ani, era atât de senil încât nu știa ce semna.

Miercuri, jurnaliștii cărora li s-a permis accesul la celebra Colonată de Vest au remarcat că au fost instalate noi plăci sub fotografiile președinților.

Descrierile la adresa lui Biden și a fostului președinte Barack Obama au fost izbitor de negative.

Inscripția de sub Obama, primul președinte de culoare din istoria SUA, îl numește „una dintre cele mai controversate figuri politice din istoria americană”. Include și al doilea său prenume, Hussein, așa cum face adesea Trump când se referă la predecesorul său democrat, după ce a alimentat teoriile conspirației despre locul de naștere al celui de-al 44-lea președinte.

Biden este descris ca fiind „de departe cel mai prost președinte din istoria Americii”. Placa repetă, de asemenea, afirmația lui Trump că alegerile din 2020 i-au fost furate.

În ceea ce-l privește pe actualul președinte, biografia furnizată este, așa cum era de așteptat, strălucitoare.

Se afirmă că a pus capăt a opt conflicte în opt luni, o cifră considerată inexactă, și că a atras o sumă neverificabilă de trilioane de dolari în investiții în Statele Unite.

Noile plăci reprezintă cea mai recentă modificare adusă Casei Albe de la revenirea lui Trump în ianuarie.

Trump a demolat întreaga Aripă de Est pentru a face loc unei săli de bal extravagante, a adăugat o mulțime de decorațiuni aurii în Biroul Oval și în alte încăperi și a agățat portrete cu el însuși - contrar obiceiului ca imaginea președintelui să fie afișată doar după ce părăsește funcția.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)