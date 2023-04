Un australian a doborât recordul Guinness cu 3.206 de flotări făcute într-o oră

Recordul anterior de 3.182 a fost stabilit de un alt australian, Daniel Scali, în aprilie 2022. Lucas a doborât acest record pentru a-i „oferi inspiraţie” fiului său de un an şi pentru a-i ”arăta că nimic nu este imposibil”.



Lucas s-a antrenat timp de doi-trei ani pentru a doborî acest record.



Tentativa oficială a avut loc în vechea sa sală de powerlifting, Iron Underground din Brisbane.



Lucas a împărţit flotările în seturi de 30 de secunde, urmărind să finalizeze 26 de flotări în fiecare. Lucas a depăşit uşor această ţintă, realizând o rată medie de 26,7 de flotări la fiecare 30 de secunde, potrivit Guinness World Records.



Lui Lucas i s-a cerut să menţină forma perfectă pentru fiecare flotare, altfel nu ar fi contat pentru totalul record.



Corpul trebuie să rămână drept pe tot parcursul flotărilor, ceea ce înseamnă că nu poate fi îndoit la genunchi sau talie. Corpul trebuie coborât până când se obţine un unghi de cel puţin 90 de grade la cot, apoi ridicat până când braţele sunt drepte.



Doar 34 (1%) dintre flotările lui Lucas nu au fost luate în calcul din cauza formei necorespunzătoare, ceea ce este un număr impresionant de scăzut, având în vedere că mergea cât mai repede posibil pentru a doborî recordul.



După ce a obţinut acest titlu Guinness World Records, Lucas nu se culcă pe o ureche – intenţionează să doboare cel puţin un record în fiecare an de acum înainte.



„Acesta va fi primul record pe care aş dori să îl stabilesc dintr-un număr de alte recorduri de flotări”, a spus Lucas.



Recordul pentru cele mai multe flotări într-o oră a fost doborât în ​​mod repetat în ultimul deceniu.



Înainte de Lucas şi Daniel, recordul a fost deţinut de Jarrad Young din Australia, care l-a doborât de trei ori din 2018 (cu 2.806 de flotări) până în 2021 (3.054 de flotări).



Şi înainte de Jarrad, în 2017, recordul i-a aparţinut lui Carlton Williams (Marea Britanie; 2.682 de flotări).



Carlton a doborât recordul pentru prima dată în 2014 (1.874 de flotări) şi apoi din nou în 2015 (2.220 de flotări).



În mod uimitor, Lucas a reuşit să efectueze cu aproape 1.000 de flotări în plus decât recordul lui Carlton din 2015.

