Regele Charles al III-lea salută "curajul de neclintit " al poporului ucrainean

El a îndemnat la "o pace justă și durabilă " pentru a pune capăt războiului declanșat în 2022 de Rusia împotriva Ucrainei.



Mesajul Regelui Charles al III-lea, distribuit pe rețelele sociale de Zelenski, spune: 'Continui să nutresc cea mai mare și mai adâncă admirație pentru curajul de neclintit și spiritul poporului ucrainean'.

I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty’s kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom’s leadership in… pic.twitter.com/Ks3J1dBF8m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

"Ramân încrezător că țările noastre vor putea colabora în continuare îndeaproape pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina', adaugă Regele Charles al III-lea al Regatului Unit.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că aceste cuvinte ale Regelui Charles al III-lea sunt 'o adevărată inspirație pentru poporul' ucrainean în aceste 'dificile vremuri de război' și i-a mulțumit regelui pentru sprijinul său.



Totodată, Ministerul Apărării britanic a subliniat că armata Regatului Unit va continua să antreneze soldați ucraineni până cel puțin la sfârșitul lui 2026, odată cu extinderea operațiunii Interflex.



Peste 50.000 de soldați ucraineni sunt antrenați pe teritoriul Regatului Unit, potrivit guvernului de la Londra.



Secretarul britanic al apărării John Healey a declarat la rândul său că Regatul Unit 'va continua să-și intensifice sprijinul împreună cu aliații săi, pentru ca Ucraina să se poată apăra astăzi și descuraja mâine ".



"În fața atacurilor în curs ale Rusiei, trebuie să aducem forțele armate ale Ucrainei într-o poziție pe cât de puternică este posibil și pe măsură ce eforturile pentru pace continuă, noi trebuie să facem din ucraineni cel mai puternic factor de descurajare pentru a securiza viitoarea pace', a declarat John Healey.



Peste 2.000 de recruți ucraineni, personal militar britanic și alții sărbătoresc anul acesta 34 de ani de independență a Ucrainei la unul dintre centrele de antrenament Interflex din Anglia.



Drapelul albastru-galben al Ucrainei urma să survoleze duminică deasupra sediului premierului britanic Keir Starmer și a altor câtorva clădiri ale guvernului de la Londra.



'Suntem solidari cu poporul ucrainean, inclusiv cu cei care și-au făcut a doua casă în Regatul Unit, în fața agresiunii ruse care continuă ", a subliniat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

AGERPRES