Republica Moldova ar putea retrage cetățenia persoanelor care s-ar înrola în armata rusă

Problema se pune pentru cei care dețin cetățenia rusă și au fost chemați la mobilizarea parțială, anunțată de Vladimir Putin.

Este vorba despre circa 200.000 de persoane din Transnistria care au cetățenie dublă, moldovenească și rusă, iar Maia Sandu consideră că aceștia ar putea fi chemați să lupte de către Federația Rusă.

''Pentru a împiedica să se întâmple asta, noi analizăm posibilitatea aplicării procedurii de revocare a cetăţeniei moldoveneşti pentru acele persoane, care dețin și cetățenie rusă, și care luptă de partea agresorului. Examinăm posibilitatea înăspririi pedepsei pentru cetăţenii moldoveni, care nu au cetățenie rusă, și care se află în rândurile forţelor armate ale agresorului''', a explicat ea, care a mai precizat însă că la Moscova se discută despre prevenirea situației ca cetățeni moldoveni să fie recrutați.

Mobilizarea parțială anunțată de liderul de la Kremlin privește 300.000 de rezerviști, fiind astfel chemați sub arme doar cei care au experiență militară. În plus, Federația Rusă are o populație de circa 144 de milioane de oameni.