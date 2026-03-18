Rezerva Federală ignoră presiunile lui Trump și menține dobânzile ridicate

Rezerva Federală a SUA a menținut miercuri rata dobânzii neschimbată, între 3,5% și 3,75%, ignorând solicitările lui Donald Trump de reducere.

Decizia a fost luată cu 11 voturi „pentru” și unul „împotrivă”, în contextul incertitudinilor generate de conflictul din Iran și al revizuirii în sens ascendent a previziunilor privind inflația.

Fed a revizuit în sens ascendent estimările de inflație pentru 2026, de la ținta de 2% la 2,7%. Principala cauză este impactul războiului din Iran asupra prețurilor energiei. Așteptările privind inflația pe termen scurt au crescut în ultimele săptămâni, din cauza scumpirii petrolului legate de întreruperile din Orientul Mijlociu.

Cele pe termen lung rămân ancorate la obiectivul de 2%. Rata șomajului rămâne stabilă, la 4,4%.

Previziunile de creștere economică pentru 2026 au fost și ele revizuite, în sens ascendent, la 2,4%. „Economia SUA s-a extins într-un ritm susținut", a declarat Jerome Powell.

Președintele Fed a recunoscut că tensiunile din Orientul Mijlociu reprezintă principalul factor de risc în acest moment. El a precizat că Fed va continua să monitorizeze riscurile pentru ambele componente ale mandatului său - inflația și ocuparea forței de muncă.

Crearea de locuri de muncă rămâne moderată, iar inflația „rămâne ușor ridicată", a spus Powell la conferința de presă.

Ședința de miercuri este penultima din era lui Jerome Powell. Candidatul propus de Trump pentru funcția de președinte al Fed este Kevin Warsh, care trebuie să obțină aprobarea Congresului până pe 15 mai. Dacă procesul întârzie, Powell a clarificat că va rămâne președinte pro tempore, conform legii.

