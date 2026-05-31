WonderFest 2026 aduce în Ilfov sute de copii, filme din toată lumea și cel mai mare juriu de tineri din România

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și aduce împreună copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București, prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.

Timp de cinci zile, participanții vor descoperi filme din competiția internațională, proiecții speciale, întâlniri cu profesioniști ai industriei cinematografice și zeci de workshop-uri interactive dedicate creativității și dezvoltării personale.

Programul WonderFest 2026 include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, într-un concept care îmbină filmul cu experiențele care îi ajută pe copii și adolescenți să își descopere vocea și încrederea în ei.

Una dintre marile atracții ale ediției din acest an este juriul format din 100 de copii, care vor analiza și premia filmele participante. Este un concept unic prin care vocea noii generații devine esențială într-un festival construit pentru viitor.

WonderFest a devenit, de la o ediție la alta, mai mult decât un festival de film. Este un spațiu al întâlnirilor dintre generații, dintre artă și educație, dintre emoție și curaj. Un loc în care copiii nu sunt doar spectatori, ci parte activă din poveste.

Ediția din acest an promite proiecții speciale, invitați surpriză, experiențe memorabile și o atmosferă care transformă începutul verii într-o adevărată sărbătoare a imaginației.