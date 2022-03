Rusia denunţă acţiunea "ostilă" a Statelor Unite de a expulza diplomaţi ruşi 

"Este un demers ostil împotriva ţării noastre. Această acţiune a Washingtonului generează dezamăgire profundă şi o respingere absolută la Moscova", a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei în Statele Unite.

"Administraţia SUA şi-a încălcat din nou obligaţiile privind asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a misiunilor străine active la sediul Naţiunilor Unite. Diplomaţii ruşi au fost vizaţi de o nouă lovitură", a precizat ambasadorul Rusiei, citat de cotidianul Le Figaro.

"Acţiunile Washingtonului nu vizează nici ameliorarea situaţiei pe scena internaţională, nici menţinerea nivelului necesar al relaţiilor bilaterale între două mari puteri care au o responsabilitate mare pentru pacea şi pentru securitatea la nivel internaţional", a subliniat Anatoli Antonov.

Administraţia Joseph Biden a decis, luni seară, expulzarea a 12 diplomaţi ruşi activi la sediul Naţiunilor Unite din New York, sub acuzaţia de implicare în activităţi de spionaj. "Statele Unite au informat Naţiunile Unite şi Misiunea permanentă a Rusiei la ONU despre iniţierea procedurilor de expulzare a 12 agenţi ai serviciilor de informaţii din cadrul reprezentanţei ruse care au abuzat de statutul diplomatic în Statele Unite şi au recurs la activităţi de spionaj asupra siguranţei naţionale a SUA", a comunicat Misiunea diplomatică a SUA de la sediul ONU din New York. "Aceşti diplomaţi, cărora li s-a cerut să părăsească Statele Unite, au fost implicaţi în activităţi care nu sunt conforme cu responsabilităţile şi obligaţiile lor diplomatice", a declarat, potrivit BBC News, Richard Mills, adjunctul ambasadorului american la Naţiunile Unite.

Noua criză intervine pe fondul tensiunilor generate de intervenţia militară rusă în Ucraina şi de sancţiunile masive impuse de Occident Rusiei. Administraţia Vladimir Putin probabil va riposta printr-o măsură simetrică la expulzarea diplomaţilor ruşi.

(sursa: Mediafax)