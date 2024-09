Rușii au evacuat parțial un oraș după atacul cu drone ucrainene

Un atac cu dronă ucraineană a declanșat un incendiu și a forțat evacuarea parțială a locuitorilor din orașul Toropets din partea de vest a regiunii ruse Tver, au declarat miercuri autoritățile regionale, potrivit Reuters.

Guvernatorul nu a oferit detalii despre incendiul care a izbucnit în orașul cu peste 11.000 de locuitori. Nu se știe dacă sunt victime. Școlile și grădinițele au fost închise, iar cursurile se desfășoară on-line.

Rușii susțin că pe parcursul nopții au distrus 54 de drone lansate de ucraineni, transmite Mediafax.

Se presupune că incendiul uriaș a fost provocat de bombardarea depozitului de rachete nord-coreene recent sosite în Rusia.

Allegedly, the huge stockpile destroyed by a drone overnight in ???????? Toropets consisted partly of newly arrived North Korean missiles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/6aYqmFpUbb