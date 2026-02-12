Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp, susține compania

WhatsApp, deținut de Meta, a spus că măsura urmărește să direcționeze utilizatorii săi din Rusia către o „aplicație de supraveghere deținută de stat”, relatează BBC.

„A încerca să izolezi peste 100 de milioane de utilizatori de o comunicare privată și sigură este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia”, a transmis WhatsApp într-un comunicat.

„Continuăm să facem tot ce putem pentru a-i menține pe utilizatori conectați”, a adăugat Whatsapp.

Autoritatea rusă de reglementare în comunicații, Roskomnadzor, a avertizat în repetate rânduri WhatsApp să respecte legislația locală.

Agenția de stat TASS a relatat că WhatsApp urmează să fie blocat permanent în țară în 2026. Oficialul rus Andrei Svintsov a declarat că „astfel de măsuri dure” sunt „absolut justificate”, întrucât Rusia a desemnat Meta drept organizație extremistă.

Din 2022, după ce Meta a fost desemnată organizație extremistă, aplicațiile Instagram și Facebook au fost blocate în Rusia și pot fi accesate doar prin VPN-uri.

Moscova depune eforturi pentru a-i orienta pe ruși către o platformă de comunicare dezvoltată de stat, numită Max, comparată cu aplicația chineză WeChat, care combină mesageria și serviciile guvernamentale, însă fără criptare.

Rusia susține că atât WhatsApp, cât și Telegram au refuzat să stocheze datele utilizatorilor ruși pe teritoriul țării, așa cum cere legea.

Din 2025, autoritățile au impus ca aplicația Max să fie preinstalată pe toate dispozitivele noi din țară. Angajații din sectorul public, profesorii și studenții au fost obligați să folosească platforma.

Directorul executiv al Telegram, omul de afaceri Pavel Durov, născut în Rusia, a declarat că statul restricționează accesul la serviciul său pentru a forța populația să folosească propria aplicație pentru supraveghere și cenzură politică.

„Restrângerea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect”, a spus Durov.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)