Rusia împinge frontul spre un punct-cheie din Donbas. Orașul care poate decide soarta estului Ucrainei este aproape încercuit

Criză pe frontul din estul Ucrainei. Rusia încearcă să încercuiască orașul strategic Kostiantînivka, poarta către ultimele bastioane din Donbas

Rusia și-a intensificat ofensiva în estul Ucrainei și încearcă să încercuiască orașul strategic Kostiantînivka (Kostyantynivka), considerat unul dintre cele mai importante puncte de apărare ale Kievului în regiunea Donbas. Potrivit unor militari ucraineni aflați pe teren, trupele ruse au reușit să pătrundă în interiorul orașului și desfășoară operațiuni de infiltrare care complică semnificativ apărarea.

Mai mulți soldați ucraineni au declarat pentru BBC că anumite zone ale orașului au devenit o adevărată „zonă gri”, unde controlul efectiv este disputat și schimbător. Aceștia susțin că unități rusești reușesc să se infiltreze în spatele liniilor defensive, profitând de terenul urban și de dificultatea identificării lor.

„Ajung în zone aflate în spatele nostru, iar în mediul urban este extrem de greu să-i eliminăm”, a explicat un operator ucrainean de drone care activează în regiune și a dorit să își păstreze anonimatul.

De ce este atât de importantă Kostiantînivka

Kostiantînivka este considerată o poartă de acces către restul regiunii Donbas. Dacă orașul ar cădea sub controlul Rusiei, armata rusă ar putea avansa către ultimele mari centre urbane controlate de Ucraina în estul țării: Kramatorsk și Sloviansk.

Cucerirea acestor localități ar apropia Moscova de unul dintre principalele obiective declarate ale războiului: controlul complet asupra regiunii Donbas.

În ultimele luni, linia frontului a rămas relativ stabilă, iar oficialii militari ucraineni susțin că, în 2026, armata Kievului a recucerit mai mult teritoriu decât a pierdut. În paralel, Ucraina a lovit repetat infrastructuri energetice și logistice rusești, inclusiv rafinării și rute de aprovizionare dintre Rusia și Crimeea ocupată.

Totuși, în zona Kostiantînivka, situația pare să evolueze diferit.

Soldați ruși observați în interiorul orașului

Potrivit surselor militare ucrainene, trupele ruse au avansat dinspre sud, iar unele grupuri au fost observate inclusiv în apropierea periferiei nordice a orașului.

Ministerul rus al Apărării susține că unitățile sale înaintează rapid în partea de sud-vest a Kostiantînivkăi și că au încercuit forțe ucrainene. Kievul respinge însă aceste afirmații.

Generalul de brigadă Oleksandr Bakulin, comandantul Corpului 19 ucrainean, responsabil pentru apărarea zonei, afirmă că situația rămâne sub control și că armata rusă nu a obținut succesul strategic pe care îl revendică.

Cu toate acestea, oficialul ucrainean admite că aproximativ 130 de soldați ruși se află încă în interiorul orașului.

Un alt ofițer ucrainean, care participă direct la operațiunile de apărare, a declarat că realitatea de pe teren este mai gravă decât lasă autoritățile să se înțeleagă public.

„Încă desfășurăm operațiuni de curățare și grupuri de asalt în interiorul orașului, însă rușii reușesc să aducă tot mai mulți soldați”, a afirmat acesta.

Războiul dronelor schimbă situația de pe front

Unul dintre principalele motive pentru care Rusia reușește să avanseze este adaptarea tacticilor sale la realitățile războiului modern.

Fiecare clădire distrusă din Kostiantînivka poate deveni un adăpost pentru militari, iar vegetația abundentă din timpul verii oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva supravegherii aeriene.

În mod tradițional, dronele ucrainene transformau orice mișcare a infanteriei ruse într-o țintă imediată. Acum însă, operatorii ruși de drone au început să prioritizeze distrugerea punctelor de lansare folosite de Ucraina.

Militarii ucraineni susțin că rușii folosesc artileria, lansatoarele multiple de rachete și aviația pentru a crea culoare de înaintare infanteriei, în timp ce operatorii de drone identifică și neutralizează pozițiile ucrainene.

În același timp, unitățile ucrainene se confruntă cu lipsă de personal și resurse, ceea ce limitează capacitatea lor de a răspunde eficient.

Probleme logistice și lipsa întăririlor

Situația este agravată de dificultățile logistice. Drumurile de aprovizionare sunt atacate constant, iar dronele de transport utilizate pentru livrarea muniției și echipamentelor sunt interceptate tot mai des.

Potrivit proiectului ucrainean de monitorizare a frontului DeepState, pierderea Kostiantînivkăi ar putea fi doar o chestiune de timp dacă actualele condiții se mențin.

Analiștii avertizează că o eventuală cădere a orașului ar complica semnificativ operațiunile logistice ale armatei ucrainene și ar transforma inclusiv apărarea Kramatorskului într-o misiune mult mai dificilă și periculoasă.

Un alt militar ucrainean care luptă în oraș afirmă că unitatea sa nu primește suficiente întăriri pentru a compensa pierderile suferite.

„Nu avem suficienți oameni pentru a apăra pozițiile pe care încă le controlăm, cu atât mai puțin pentru a lansa contraatacuri și a recuceri terenul pierdut”, a declarat acesta.

Bătălia pentru Donbas intră într-o nouă etapă

În timp ce Ucraina continuă să lovească infrastructura strategică rusă, inclusiv rafinării și rute de aprovizionare către Crimeea, Kremlinul pare decis să obțină o victorie importantă pe frontul terestru.

Kostiantînivka a devenit unul dintre cele mai fierbinți puncte ale războiului, iar rezultatul luptei pentru acest oraș ar putea influența evoluția întregii campanii din estul Ucrainei.