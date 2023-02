Avertisment: Rusia plănuiește o ofensivă pe 24 februarie, afirmă un ministrul ucrainean!

Oleksii Reznikov a spus că Moscova a adunat mii de trupe și ar putea "încerca ceva" pentru a marca aniversarea invaziei inițiale de anul trecut, scrie BBC.

Atacul ar marca, de asemenea, Ziua Apărătorilor Patriei din Rusia, pe 23 februarie, care celebrează armata.

Între timp, trei persoane au murit într-un atac asupra orașului Kramatorsk. Alte opt persoane au fost rănite în acest oraș din regiunea Donețk după ce o rachetă rusească a lovit o clădire rezidențială, a declarat guvernatorul provinciei.

Este de așteptat ca bilanțul să crească pe măsură ce salvatorii caută printre dărâmături.

"Singura modalitate de a opri terorismul rusesc este să îl învingem", a scris Zelenski pe rețelele de socializare despre atac. "Cu ajutorul tancurilor. Avioane de vânătoare. Rachete cu rază lungă de acțiune".

Ucraina a reînnoit recent apelurile pentru avioane de vânătoare pentru a se proteja de atacurile aeriene, după ce Germania, SUA și Marea Britanie au fost de acord să le trimită tancuri.

Reznikov a declarat că Moscova a mobilizat aproximativ 500.000 de soldați pentru o potențială ofensivă.

În septembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o mobilizare generală a aproximativ 300.000 de soldați, despre care a spus că este necesară pentru a asigura "integritatea teritorială" a țării.

Dar Reznikov a sugerat că cifra reală recrutată și desfășurată în Ucraina ar putea fi mult mai mare.

"Oficial au anunțat 300.000, dar când vedem trupele la granițe, conform evaluărilor noastre, este mult mai mult", a declarat el pentru rețeaua franceză BFM.

În pofida unor lupte grele în estul regiunii Donbas, războiul a intrat într-un oarecare impas în ultimele luni, de când Ucraina a recucerit orașul Herson din sudul țării.

Cu excepția cuceririi de către Rusia a orașului Soledar, niciuna dintre părți nu a făcut progrese teritoriale majore.

Dar o ofensivă rusă de primăvară - și o contraofensivă ucraineană - a fost considerată de mult timp ca fiind probabilă. Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul în SUA, a declarat recent că Moscova ar putea încerca să "întreprindă o acțiune decisivă" și să lanseze o "mare ofensivă" în est.

Potrivit lui Reznikov, comandanții ucraineni vor încerca să "stabilizeze frontul și să se pregătească pentru o contraofensivă" înaintea avansului rusesc despre care se zvonește.

"Am încredere că anul 2023 poate fi anul victoriei militare", a spus el, adăugând că forțele ucrainene "nu pot pierde inițiativa" pe care au obținut-o în ultimele luni.

Ministrul apărării s-a aflat în Franța pentru a încheia un acord de achiziționare de radare suplimentare de apărare aeriană MG-200, despre care a spus că vor "crește semnificativ capacitatea forțelor armate de a detecta ținte aeriene”.

Comentariile lui Reznikov vin în contextul în care serviciile de informații ucrainene susțin că președintele Putin a ordonat forțelor sale să cucerească Donbasul înainte de sfârșitul primăverii.

Dar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat că nu există indicii că Putin și-a limitat obiectivele militare la cucerirea regiunilor estice ale Ucrainei.

(sursa: Mediafax)