Rușii au cucerit Insula Șerpilor. Forțele armate rusești se află la o distanță de 45 kilometri de România

Treisprezece poliţişti de frontieră au murit apărând Insula Şerpilor, din Marea Neagră, relatează presa ucraineană, citând Poliţia de Frontieră.

Autoritățile au pierdut contactul cu personalul din cadrul Forțelor Armate Ucrainene.

„Inamicul a încercat în mod repetat, în zadar, să intimideze apărătorii ucraineni de pe insulă cu cereri de capitulare. (...)

Serviciul de Frontieră de Stat continuă să colaboreze activ cu Forțele Armate ale Ucrainei și Garda Națională pentru a opri inamicul care a atacat în secret țara noastră. Victoria va fi a noastră!”, au anunțat grănicerii ucraineni pe rețelele de socializare.

Insula Șerpilor se află la 45 de kilometri de Sulina.

Povestea celor 13 polițiști de frontieră ucraineni care păzeau Insula Șerpilor, care au refuzat să se predea unei nave de război rusești, au rezistat și au fost uciși în timpul unui bombardament, stîrnește emoții, relatează BBC.

Înregistrarea audio a ultimelor cuvinte sfidătoare ale gărzilor a devenit virală pe Twitter, TikTok și alte rețele de socializare.

Nava rusă le spune ucrainenilor: "Vă sugerez să vă predați armele și să capitulați, altfel voi deschide focul, ați înțeles?".

Gărzile ucrainene pot fi auzite apoi spunând "asta este", înainte de a răspunde cu: "Navă de război rusă, du-te dracului".

Președintele ucrainean Zelensky a lăudat curajul polițiștilor de frontieră, spunând că toți vor primi titlul de Erou al Ucrainei.

Here is the audio of the Snake Island encounter between Russian and Ukrainian navy vessels translated to English.



May the 13 brave Ukrainian heroes rest in power.



pic.twitter.com/3ls1r4ynAK