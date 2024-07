Sanchez: Întreaga noastră atenție se va concentra duminică asupra Franței

„Astăzi ne confruntăm, cum au spus Chantal și Marcel, cu ascensiunea extremei drepte și extremismului populist, care înregistrează progrese solide pe întregul continent. Nu putem nega acest lucru. Nu doar la urnele de vot, își impun cu succes modelele asupra partidelor convenționale de dreapta, care sunt incapabile să se împotrivească presiunii lor. Acestea sunt din ce în ce mai înclinate să preia discursul extremei drepte în privința imigrației, egalității de gen sau luptei împotriva schimbărilor climatice. Cred că acesta este un moment al adevărului. Astăzi, nu ne mai putem baza pe forțele de care am fost separați printr-un abis ideologic, dar cu care am împărtășit o determinare comună de a înfrunta extrema dreaptă. Prin urmare, depinde de noi să ne apărăm. Este responsabilitatea noastră să facem față acestui val reacționar, deoarece nimeni altcineva n-o va face. Suntem ultima linie de apărare și depinde de noi ca Europa să nu-și trădeze propriul suflet”, spune Pedro Sanchez.

El afirmă că responsabilitatea istorică pe care Internaționala Socialistă trebuie să și-o asume este să să fie „un simbol al speranței pentru oamenii progresiști de pe continent, din Europa, și să ridice punți în fața provocărilor comune”.

„Astăzi, avem totuși motive de speranță. Multe dintre partidele noastre au făcut progrese la ultimele alegeri europene. În Turcia, prietenii noștri au obținut rezultate excelente la alegerile locale. Felicitări! Și chiar în această săptămână, Partidul Laburist și Keir Starmer au pus capăt celor 14 ani de guverne conservatoare cu o victorie zdrobitoare. Cred că aceasta este o veste nemaipomenită și o mare bucurie pentru progresiștii de pe întregul continent. Iar mâine întreaga noastră atenție se va concentra asupra Franței și aș dori să transmit un mesaj de sprijin ferm dragilor noștri prieteni și camarazi din Partidul Socialist și, firește, din Nouveau Front Populaire. Și cred că nu doar Olivier, ci și Raphael Glucksmann ni se va alătura astăzi în acest Comitet. Doar noi, dragii mei prieteni, socialiștii, suntem capabil să oprim extrema dreaptă. Întregul nostru sprijin pentru socialiștii francezi și pentru Coaliția Stângii – hai să câștigăm și să guvernăm! Am reușit în Spania în urmă cu un an, în Europa în urmă cu o lună și sunt convins că mâine, voi, socialiștii francezi, veți avea succes! Prin urmare, progresiști francezi, lumea este cu ochii pe voi. Veți învinge extrema dreaptă și veți guverna, fiindcă cea mai bună cale de a opri valul reacționar este să guvernați”, adaugă Sanchez.

(sursa: Mediafax)