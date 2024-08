Maia Sandu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova

Maia Sandu a spus, potrivit deschide.md, că sprijinul oamenilor i-a oferit posibilitatea să facă din R. Moldova „o casă mai bună, văzută în lume, ferită de primejdii”.

„Celor care cred în această cale le spun că vom reuși să ducem Moldova înainte. Vom reuși să facem țara noastră parte a celei mai dezvoltate și pașnice uniuni - Uniunea Europeană. Unde nu sunt hotare, unde fiecare om contează și unde pacea este garantată. Celor care au îndoieli în această privință, le spun că anume așa arată democrația și decizia aparține poporului. În 2024 avem în față cea mai importantă decizie de la independență încoace: ne vom alege viitorul. Referendumul va perpetua calea noastră de înainte. Suntem un popor pașnic, care știe să trăiască cu toți care prețuiesc libertatea umană”, a declarat Maia Sandu.

Ea și-a expus cele trei obiective pentru R. Moldova: grija față de oameni, condiții de viață mai bune, pace și bună înțelegere.

„Nu ne putem schimba poziția geografică, nici istoria, nici evenimentele pe plan mondial, însă putem lua decizii care să ne schimbe destinul. Orice decizie am lua, vreau să ne aducem aminte ca Moldova este ceea, ce suntem noi și tara va merge acolo unde o vom duce noi. Vă chem să rămânem drepți și uniți. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea Moldovei, mi-am respectat jurământul și sunt hotărâtă să continui. Știu că Moldova are un viitor frumos în față. Nimic nu ne poate sta în cale, dacă muncim împreună. Să dăm tot ce avem mai bun pentru Moldova!”, a mai declarat Maia Sandu.

(sursa: Mediafax)