Maia Sandu a semnat decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

„Azi am semnat Decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, am discutat despre poziția generală de negocieri a țării noastre, ce urmează a fi aprobată de Guvern, și am desemnat-o pe Cristina Gherasimov, Viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, în calitate de negociator-șef din partea Republicii Moldova”, a scris pe Facebook Maia Sandu.

Președintele arată că Republica Moldova a îndeplinit toate recomandările Comisiei Europene.

„Astfel, la doi ani de la obținerea statutului de țară candidată, va avea loc prima Conferință Interguvernamentală Moldova - UE, la 25 iunie, care fixează începerea negocierilor de aderare. În spatele acestor eforturi de modernizare a țării stau mii de oameni din instituțiile statului și munca fiecăruia dintre ei are un impact crucial asupra obiectivului nostru de țară - să pregătim Republica Moldova pentru aderare până în 2030”, a adăugat Maia Sandu.

Ea susține că Moldova - membră a Uniunii Europene - este singura cale de dezvoltare prin care va fi asigurată pacea, bunăstarea și o viață mai bună pentru toți cetățenii.

„La referendumul din toamnă, poporul Republicii Moldova va decide dacă anume aceasta este direcția de dezvoltare a țării și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor următoare”, a precizat președintele Republicii Moldova.

(sursa: Mediafax)