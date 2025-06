Bursa de Valori București: Numărul investitorilor a crescut de 5 ori în 6 ani

Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului Intelligent Money Marathon 2025, organizat la Romexpo de Antena 3 CNN și Income Magazine, în parteneriat cu IMM România, Asociația Română a Băncilor, ASE și ASF.

În contextul transformărilor globale, Radu Hanga a citat un articol recent din Financial Times, semnat de un executiv BlackRock, care vorbea despre sfârșitul erei globalizării tradiționale și tranziția către o formulă hibridă: „piețe deschise combinate cu obiective economice naționale.”

Președintele BVB a subliniat că rolul bursei în România depășește sfera strict financiară:

În acest context, indicele principal al BVB s-a triplat, dar Hanga consideră că cea mai importantă realizare este explozia numărului de investitori activi.

„Dacă în 2019 aveam un număr modest de investitori, în 2025 am ajuns la aproape 250.000 de conturi deschise. Doar în primul trimestru al acestui an am înregistrat o creștere record, depășind chiar și perioada listării Hidroelectrica”, a precizat Hanga.