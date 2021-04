Serghei Lavrov consideră ineficientă sau "chiar stupidă" abordarea SUA faţă de Rusia

Hepta

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a catalogat, joi, drept ineficientă şi "chiar stupidă" abordarea Statelor Unite faţă de Rusia, avertizând că Administraţia Vladimir Putin va riposta dacă Washingtonul impune noi sancţiuni, informează agenţia Associated Press.

Întrebat despre perspectiva unor noi sancţiuni pe care le-ar putea impune Washingtonul, Serghei Lavrov a declarat că toate eforturile pentru exercitarea de presiuni asupra Rusiei vor eşua. Politica Washingtonului faţă de Moscova este "blocată şi chiar stupidă", a afirmat ministrul rus de Externe, amintind că sancţiunile aplicate până acum nu şi-au atins obiectivele.

"Toate aceste acţiuni ne-au învăţat un singur lucru: trebuie să ne bazăm pe noi înşine, deoarece Statele Unite şi aliaţii SUA nu sunt parteneri de încredere. Şi sigur că vom riposta la acţiuni inamicale", a declarat Serghei Lavrov, în cursul unei vizite în Kazahstan.

În martie, Administraţia de la Moscova a decis retragerea pentru consultări a ambasadorului rus din Statele Unite, după ce preşedintele american, Joseph Biden, a răspuns, în cadrul unui interviu, că îl consideră "criminal" pe omologul său rus, Vladimir Putin.

Joseph Biden a comentat în martie, în cadrul unui interviu acordat ABC News, concluziile unui raport al serviciilor de informaţii americane privind ingerinţele electorale străine. Raportul concluziona că Rusia şi Iranul au încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din SUA. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este suspectat că a monitorizat eforturile în scopul "denigrării" lui Joseph Biden în campania electorală prezidenţială din 2020. Joseph Biden a declarat că l-a avertizat deja pe Vladimir Putin că "va plăti un preţ" pentru ingerinţe, în cursul conversaţiei telefonice de la sfârşitul lunii ianuarie. "Va plăti un preţ. Am avut o conversaţie lungă, eu şi el când am..., îl cunosc relativ bine. Şi, în momentul începerii conversaţiei, am spus: «Eu vă cunosc şi dumneavoastră mă cunoaşteţi. Dacă vom stabili că s-au întâmplat aceste lucruri, atunci să vă pregătiţi!»", a afirmat Joseph Biden. Jurnalistul ABC News George Stephanopoulos l-a întrebat în interviu pe Joseph Biden dacă îl consideră "criminal" pe Vladimir Putin. Preşedintele SUA a răspuns: "Da, cred" acest lucru.

Rugat să comenteze declaraţiile lui Joseph Biden, Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a afirmat atunci: "I-aş spune: «vă doresc toate cele bune». Îi urez sănătate, spun acest lucru fără ironie sau glumă. Vedem propriile caracteristici în cealaltă persoană, ne gândim că este ca noi şi îl judecăm din această perspectivă".

