Primul concert AdMusicam al anului 2025, de Ziua Culturii Naționale în Sala Mare a ICR

Considerat cel mai important muzician român, Enescu s-a stins din viață la Paris în urmă cu 70 de ani.

Accesul publicului la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile.

„În lumea muzicii eu sunt cinci într-unul: compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor. Cel mai mult preţuiesc darul de a compune muzică şi niciun muritor nu poate poseda o fericire mai mare.” (George Enescu)

Muzicienii Răzvan Păun (vioară), Enea Trailovic (vioară), Cosmina Stîngă (violă), Larisa Dumitrescu (violoncel), Vlad Ungureanu (trompetă) și Fabiani Prcsina (pian) vor interpreta:

George Enescu – Preludiu din Suita în stil vechi pentru pian op. 3

George Enescu – Pavane din Suita pentru pian nr. 3 op. 10

Béla Bartók – 44 duete pentru două viori Sz. 98 (extrase)

Petru Schindler – Traînée Lumineuse

George Enescu – Légende

Dinu Lipatti – Premiere Improvisation pentru vioară, violoncel și pian

Serghei Rahmaninov - Cvartetul nr. 1

Légende (1906) este o lucrare pentru trompetă solo și pian, compusă de George Enescu, dedicată lui și cântată în premieră de Merri Franquin, profesor de cornet la Conservatorul din Paris. Reflectă stilul impresionist al profesorilor lui Enescu, Jules Massenet și Gabriel Fauré. Titlul este un omagiu adus profesorului Franquin. Lucrarea reprezintă o etapă importantă în evoluția trompetei de la un instrument arhaic limitat la unul complet cromatic și solist.

Răzvan Păun (AdMusicam 2019) a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, printre care Premiul I - Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală. A concertat alături de orchestre naționale în cadrul unor turnee internaționale și a susținut mai multe concerte în calitate de solist și violonist alături de Orchestra Filarmonicii Brașov. Recent a participat la Classix Festival și a cântat, alături de Andrei Irimia și Tibi Joubert Solorzano în deschiderea oficială a programului Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. De-a lungul anilor, a avut ocazia să lucreze cu nume sonore din lumea muzicii, precum: prof. Laura Modorcea, maeștrii Florin Ionescu-Galați și Ilarion Ionescu- Galați, maestrul Victor Rațiu și Mihail Craioveanu (USA), dirijorul Peter Stark (profesor dirijor la Royal College of Music London și dirijor al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene).

La finalul studiilor liceale, Paula Cosmina Stîngă îşi îndreaptă atenția către timbrul cald al violei şi pleacă la Geneva pentru o educație de studii de licență, în cadrul Haute École de Musique de Genève, site Neuchâtel. Aici primeşte îndrumarea profesorilor Zoltàn Toth, Tomoko Akasaka şi Ori Kam, o experiență trăită ca o colaborare, un parteneriat. Violista participă la masterclass-uri cu Nobuko Imai şi Yuri Bashmet, totodată studiind muzică de cameră cu Michel Rosset, Sergey Ostrovsky - prim violonist al cvartetului Aviv, dar şi cu Ori Kam şi-al său cvartet Jerusalem. Timp de doi ani, Cosmina s-a integrat în Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, alături de care a susținut concerte de amploare, în locații de referință ale Elveției (Tonhalle Zürich, Victoria Hall Genève, Casino Bern, Tonhalle St. Gallen, L'Heure Bleue La Chaux-de-Fonds). Perioada studiilor de master se desfăşoară la Universitatea Națională de Muzică Bucureşti. Prof. Univ. Dr. Verona Maier este cea care ghidează paşii tinerei instrumentiste, în vederea aprofundării unui interes vădit pentru muzica de cameră. Într-o perioadă ce se dovedeşte a fi rodnică, violista lucrează cu Lect. Univ. Dr. Mihail Ghiga (Festival Baroque Week 2013) şi se alătură Orchestrei Române de Tineret, cu care colaborează până în prezent, având astfel privilegiul descoperirii unor săli de concert precum Philarmonie Berlin sau Elbphilarmonie Hamburg. În prezent, Paula Cosmina Stîngă este parte integrantă a partidei de violă, artist instrumentist al Orchestrei Naționale Radio. Tânăra interpretă cântă pe un instrument Philippe Girardin din 2008.

Citește pe Antena3.ro Scandal și anchetă în Rusia după ce pe fundul lacului Baikal a apărut statuia unui cavaler în armură: Un gunoi

Larisa Dumitrescu (#AdMusicam2024) a început studiul muzicii la vârsta de 11 ani, în prezent aflându-se sub îndrumarea lui Ștefan Cazacu. În palmaresul acesteia se regăsesc numeroase premii și concursuri, precum: Premiul 1 la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală ,,George Georgescu”, Premiul 1 la Concursul Internațional ,,Festivalul De Arte”, Premiul 2 la Concursul Național ,,Paul Constantinescu” și multe altele. Pe lângă activitatea sa în competiții, violoncelista a luat parte la cursuri de măiestrie alături de profesori renumiți precum Marin Cazacu, Răzvan Suma, Atanas Krastev și Octavian Lup. În prezent, Larisa este elevă în clasa a 12-a a Colegiului Național de Arte ,,Dinu Lipatti”.

Enea Trailović (AdMusicam 2024) a început studiul viorii la vârsta de numai șase ani în Sibiu, sub îndrumarea prof. Vasilica Tudori. În prezent, este student al Universității Naționale de Muzică din București, la clasa de vioară a conf. univ. dr. Ladislau Csendes, și muzică de cameră a prof. univ. dr. Verona Maier. Încă din 2013, Enea a participat la fiecare ediție a Concursului Național de Interpretare Instrumentala „Timotei Popovici” din Sibiu, fiind totodată laureat al acestuia. De asemenea, a fost apreciat cu punctajul maxim și în cadrul Concursului de Interpretare Vocal-Instrumentală și Arte Vizuale „Sigismund Toduță” din Deva și Concursului Național de Interpretare a Muzicii Românești „Sigismund Toduță” din Bistrița. În martie 2022 a primit Premiul Special din partea pianistei Ilinca Dumitrescu pentru cea mai bună compoziție din cadrul Festivalului-Concurs Național „Ion Dumitrescu”, lucrare intitulată „Little Piece”. S-a perfecționat cu renumiți muzicieni precum: Adelina Oprean, Vlad Răceu, Lenuța Ciulei, Florin Croitoru, Valentin Șerban, Ilarion Ionescu-Galați, Thomas Bowes, Marius Ungureanu sau Peter Stark. A participat la numeroase masterclass-uri printre care: „Academia Sighișoara”, „Orvieto Festival of Strings”, „Perform Arts”, „Icon Arts” și „AdMusicam”. În anul 2023 are debutul solistic, alături de Filarmonica de Stat Sibiu, sub bagheta dirijorului Gheorghe Iliuță, interpretând Concertul pentru vioară nr. 3 în si minor, op. 61, de Camille Saint-Saëns.

Vlad Ungureanu a început studiul muzicii în clasa a IV-a la Liceul de Arte „Ștefan Luchian” Botoșani. În clasa a VIII-a a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală și în clasa a XI-a premiul I la Concursul internațional „Emanuel Elenescu”. Studiile universitare de licență le-a absolvit la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, unde în anul III a obținut premiul I la concursul „Eduard Caudella”. Masteratul l-a făcut la Universitatea Națională de Muzică București. A colaborat cu diferite orchestre din țară: Orchestra Metropolitană București, Camerata Regală, Orchestra Națională Radio, Filarmonica Sibiu și Filarmonica de Stat Transilvania. În prezent este membru al Orchestrei de Tineret și al orchestrei „Amman Chamber Orchestra” Iordania.

Fabiani Prcsina (AdMusicam 2023) a început cursurile de pian la vârsta de șapte ani, la secția de muzică a școlii gimnaziale „I.G. Duca” Petroșani, la clasa prof. Adina Stan. Acolo a luat numeroase premii naționale și internaționale, printre cele mai importante enumerându-se: premiul I la faza națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală Cluj; premiul I, Premiul „Gyorgy Kurtag”, Trofeul „Clara Peia” și Marele Premiu la Concursul Internațional „Clara Peia” Lugoj; premiul I și Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, filiala Lugoj, Concursul Internațional „Clara Peia”; premiul I la „Concours International de Piano de Nice Côte d'Azur” Nisa; premiul I și Premiul special pentru Muzica Românească la festivalul internațional „Klavier Art”. De asemenea, a participat la numeroase concerte și recitaluri în țară și în străinătate și a debutat, la Ateneul Român, în anul 2018, cu piesa „Carnavalul Animalelor” de Camille Saint-Saens, în cadrul proiectului „Camerata Regală și Micii Muzicieni”. În anul 2020 a fost bursier în proiectul „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României; cu ajutorul lor, chiar și în pandemie, a susținut două recitaluri - la Casa de Arte Dinu Lipatti și la Palatul Suțu, București (în stagiunea ACCUM). În prezent, este student al Universității Naționale de Muzică București, la clasa prof. univ. dr. Vlad Dimulescu. Fabiani Prcsina va interpreta la pianul Steinway pus la dispoziția ICR de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Seria de concerte AdMusicam Concert Series este un proiect inițiat de către ICR în anul 2017, fiind continuarea firească a programului de instruire #AdMusicam (sesiune de instruire în management personal, prezentare, pregătirea audițiilor și masterclass-uri în domeniul orchestral dedicat tinerilor muzicieni). Până în acest moment au avut loc 12 concerte care au reunit tineri muzicieni de perspectivă și care au participat la sesiunile de instruire #AdMusicam.