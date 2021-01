Simpatizanții lui Trump pătrund cu forța în sediul Congresului SUA! Retorica belicoasă a președintelui în exercițiu aruncă America în război civil

Sediul Congresului SUA a fost plasat în stare de alertă, din cauza violenţelor simpatizanţilor preşedintelui în funcţie, Donald Trump, iar liderii republicani au ajuns să facă apeluri la calm.

Forțele de ordine din Capitoliu au declanşat starea de alertă, securizând în totalitate clădirea, sub amenințarea protestatarilor violenţi şi a unor alerte cu bombă.

Sute de protestatari pro-Trump au forţat barierele de securitate şi au pătruns în curtea Capitoliului, spărgând geamuri ale clădirii. Garda Națională a fost mobilizată. Paradoxal, Garda Națională a fost trimisă la Washington chiar de către președintele Trump.

U.S. Capitol Police locked down all buildings within the U.S. Capitol complex as pro-Trump extremists breached the Capitol building and continue to clash with police. pic.twitter.com/b5ZmLljnxN

"Mulţumim Poliţiei Capitoliului pentru protejarea clădirii. Protestatarii au dreptul constituţional de a fi auziţi, dar îi îndemn să rămână paşnici", a declarat un lider republican, Kevin McCarthy.

Două clădiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor ameninţări cu bombă, în timp ce Congresul SUA valida rezultatul scrutinului prezidenţial, afirmă surse citate de postul Fox News. Poliţia a dispus evacuarea anexei "Cannon" şi a "Bibliotecii Madison" a Congresului SUA, au declarat surse din cadrul serviciilor de intervenţie.Procedura de validare a rezultatului scrutinului prezidenţial a fost întreruptă, afirmă surse citate de CNN

Vicpreședintele Mike Pence a fost evacuat din Capitoliu de Secret Service prin tunelurile secrete special create pentru situații de criză. În interiroul clădirii au fost auzite focuri de armă.

Conform surselor citate, mai multe obiecte suspecte au fost găsite în apropierea Capitoliului, iar una seamănă cu un dispozitiv exploziv artizanal. Cel mai probabil, este vorba de obiecte plasate pentru a genera o falsă alertă de securitate.

Incidentele de securitate intervin în contextul în care Camera Reprezentanţilor şi Senatul SUA au iniţiat sesiunea de validare a voturilor exprimate de membrii Colegiului Electoral Federal, organism care a confirmat victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial.

Donald Trump a denunţat miercuri, într-un discurs susținut în faţa simpatizanţilor adunaţi în centrul Washingtonului, presupuse fraude electorale în scrutinul prezidenţial, afirmând că nu îşi va recunoaşte înfrângerea. De altfel, discursul belicos rostit în ultimele săptămâni de Trump în fața simpatizanților săi a divizat societatea americană la un nivel fără precedent. Și, în cele din urmă, circul electoral al liderului de la Casa Albă s-a transformat în anarhie.

There are no words for this image. White men with firearms have stormed the United States Capitol and congresspeople are sheltering in offices, afraid for their lives. And we dare to talk condescendingly of “politically unstable” and “undereducated” nations. Look at this! pic.twitter.com/sFZvtbAHIf