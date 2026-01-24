Situație dramatică în Minneapolis. Un alt civil a fost ucis de agenții federali. Apel disperat al guvernatorului către Donald Trump

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că a vorbit cu Casa Albă „după un alt schimb de focuri îngrozitor al agenților federali din această dimineață”.

„Minnesota a ajuns la limită. Este revoltător. Președintele trebuie să pună capăt acestei operațiuni. Să retragă miile de ofițeri violenți și neinstruiți din Minnesota. Acum”, a spus Walz.

Împușcăturile au avut loc în apropierea Nicollet Avenue și 26th Street, în sudul orașului Minneapolis. Oficialii orașului au identificat victima ca fiind un bărbat. Agenții federali și protestatarii se ciocnesc în zonă, iar persoanele prezente au confirmat că agenții au folosit substanțe chimice iritante.

„Rugăm publicul să rămână calm și să evite zona”, se arată într-o declarație a autorităților locale publicată pe rețelele sociale.

Doi oficiali ai Departamentului Securității Interne au declarat pentru CBS News că persoana împușcată avea o armă de foc.

Un dosar medical obținut de Associated Press arată că bărbatul ucis de agenții federali avea 51 de ani. Identitatea acestuia nu a fost încă făcută publică.

Incidentul de sâmbătă are loc la mai puțin de trei săptămâni după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA a împușcat-o mortal pe Renee Good în sudul orașului Minneapolis.