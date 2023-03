Potrivit unui nou studiu, șobolanii din New York pot fi purtători ai variantelor Covid. Studiul publicat joi în mBio, o revistă a Societății Americane de Microbiologie, a ajuns la concluzia că șobolanii din New York sunt susceptibili la trei variante ale Covid, relatează The Guardian.

Centrul pentru controlul şi prevenirea bolilor din SUA (CDC) stabilise că transmiterea de la animal la om a Covid-19 este rară, menționând că, în majoritatea cazurilor, animalele sunt infectate de oameni.

Nu există "nicio dovadă că animalele joacă un rol semnificativ în răspândirea SARS-CoV-2, virusul care provoacă Covid-19, la oameni", notează CDC.

Dar cercetătorul principal al studiului, Dr. Henry Wan, a declarat că noile descoperiri au evidențiat necesitatea unei examinări mai aprofundate a riscului virusului "în populațiile de șobolani pentru a determina dacă virusul circulă la animale și evoluează în noi tulpini care ar putea reprezenta un risc pentru oameni".

Wan, director al Centrului pentru gripă și boli infecțioase de la Universitatea din Missouri, a declarat că studiul este unul dintre primele care arată cum variantele Covid-19 "pot provoca infecții în populațiile de șobolani dintr-o zonă urbană importantă din SUA".

Studiile efectuate pe șobolani din Hong Kong și Belgia au constatat că aceștia au fost expuși la virusul din spatele Covid-19, deși nu este clar care variantă.

În cadrul studiului din New York, cercetătorii au efectuat studii virologice și secvențierea genomică pe eșantioane de la 79 de șobolani. 13 au fost testați pozitiv pentru Covid-19. Cercetătorii au aflat apoi că variantele Alpha, Delta și Omicron au provocat infecții la șobolani.

"În general, munca noastră în acest spațiu arată că animalele pot juca un rol în pandemiile care au impact asupra oamenilor", au scris autorii studiului, "și este important să continuăm să ne sporim știința, astfel încât să putem proteja atât sănătatea oamenilor, cât și a animalelor".

