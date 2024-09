Primul soi de grâu modificat genetic a fost aprobat în SUA

Chiar şi aşa, directorul general de la Bioceres Crop Solutions SA, Federico Trucco, speră că autorizaţia din SUA va ajuta la doborârea barierelor globale.



"Cu fiecare zi ce trece, lucrurile devin din ce în ce mai reale. Există un efect imediat în termeni de creştere a credibilităţii. Este o piaţă care spune: "Vrem această tehnologie", a declarat Federico Trucco, directorul companiei care a dezvoltat un soi de grâu mai rezistent la secetă, denumit HB4.



Bioceres a pornit o cruciadă pentru a depăşi reticenţa faţă de grâul modificat genetic. Fermierii cultivă de mai multe decenii soia boabe şi porumb modificate genetic, utilizate în principal sub formă de nutreţ pentru animale sau pentru producţia de biocombustibili. Însă, consumul direct al culturilor modificate genetic de către oameni a declanşat o opoziţie acerbă din partea organizaţiilor care reprezintă interesele consumatorilor, fermierilor şi activiştilor de mediu. Unele companii, inclusiv Monsanto Co., înainte de fuziunea cu Bayer AG, şi-au schimbat strategia în domeniul culturilor modificate genetic.



Însă acum, graţie autorizaţiei din SUA, unul dintre primii cinci mari exportatori mondiali de grâu, Bioceres, are aprobarea de a însămânţa grâul său în afara Americii de Sud. Australia, un alt mare furnizor mondial de grâu, face şi ea teste în teren cu grâu modificat genetic.



Adaptarea genetică şi extinderea suprafeţelor însămânţate pentru a avea suficiente seminţe pe care să le vândă în SUA va dura doi până la trei ani, a spus Trucco. Asta va da firmei Bioceres timpul necesar pentru a-i convinge pe importatori, în special pe cumpărătorii asiatici de grâu american, cum sunt Japonia şi Coreea de Sud. Soiul de grâu modificat genetic HB4 rămâne în continuare interzis în multe ţări din Asia, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu.



În Argentina, aproximativ 20 de producători de făină cumpără grâu de tip HB4 pe măsură ce Bioceres lucrează cu multiplicatorii de seminţe pentru a extinde suprafeţele însămânţate cu grâul său. În acest an, fermierii argentinieni vor cultiva grâu de tip HB4 pe o suprafaţă de ordinul sutelor de mii de hectare, într-o ţară cu o suprafaţă arabilă totală de aproximativ şase milioane de hectare.



"Nu sunt gata să strig "Gol" în faţa nimănui", a spus Trucco. "Una este ceea ce spun organismele de reglementare şi alta este preferinţa consumatorilor. Am parcurs un drum considerabil", a adăugat directorul general de la Bioceres.