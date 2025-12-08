Trump îi numește pe imigranții somalezi „gunoi”

Președintele Donald Trump a declarat marți, în timpul unei ședințe de cabinet, că imigranții din Somalia sunt „gunoi” și ar trebui „trimiși înapoi”, continuând una dintre cele mai dure tirade xenofobe din mandatul său.

Trump a atacat și Somalia, descriind-o drept o țară care „pute” și este „rea cu un motiv”, scrie The Guardian.

„Nu contribuie cu nimic. Nu îi vreau în țara noastră”, a spus președintele american, referindu-se la imigranții somalezi.

În aceeași intervenție, a numit-o „gunoi” pe Ilhan Omar, reprezentanta în Congres născută în Somalia, acum cetățean american.

Declarațiile vin în contextul în care The New York Times a relatat că administrația pregătește operațiuni de deportare în Minnesota, în special în districtul reprezentantei Omar.

Potrivit publicației, autoritățile vor folosi „echipe de intervenție” formate din aproximativ 100 de agenți ICE și alți ofițeri federali, aduși din întreaga țară.

Acțiunile vizează în principal somalezi care au ordine finale de deportare.

Alte instituții media, inclusiv Associated Press, au confirmat informațiile.

Decizia vine după ce dreapta americană a exploatat mai multe cazuri de fraudă fiscală și socială în care sunt implicați zeci de somalezi din stat, acuzați că au solicitat ilegal rambursări pentru programe de hrană, servicii medicale, locuință sau asistență pentru autism.

Administrația Trump a amenințat anterior că va revoca statutul de protecție temporară pentru somalezi, acuzând Minnesota că a devenit „un centru al spălării frauduloase de bani”.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a anunțat luni că instituția sa investighează dacă fonduri publice din Minnesota ar fi fost deturnate către organizația teroristă Al-Shabaab, citând un articol dintr-o publicație de extremă dreapta.

Liderii orașului Minneapolis au reacționat marți, exprimând îngrijorarea față de „rapoartele credibile” privind intensificarea acțiunilor federale.

Primarul Jacob Frey a reafirmat sprijinul administrației locale pentru comunitatea somaleză.

Poliția din Minneapolis nu colaborează cu autoritățile de imigrație și nu primește notificări în avans despre astfel de operațiuni.

