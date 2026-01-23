În Spania se instalează frica de tren 

Seria accidentelor feroviare grave din Spania a generat o reacție amplă în societate și a adus subiectul siguranței pe calea ferată în prim-planul dezbaterii politice.

Sindicatele din sectorul feroviar acuză o degradare progresivă a infrastructurii și o politică de întreținere insuficientă, în special pe segmentele intens circulate. „Trenurile circulă, dar infrastructura îmbătrânește”, au spus ei jurnaliștilor, arătând că avertismentele lor au fost ignorate ani la rând.

În rândul populației, presa spaniolă relatează despre o creștere a anxietății legate de călătoria cu trenul. Pasageri vorbesc despre teamă, despre întârzieri neexplicate și despre sentimentul că siguranța nu mai este garantată. Pe rețelele sociale circulă apeluri la evitarea trenului „până se lămuresc lucrurile”, iar această stare de nesiguranță afectează una dintre infrastructurile considerate până recent un simbol al modernizării Spaniei. Accidentele nu mai sunt percepute ca incidente izolate, ci ca semnale ale unei probleme mai profunde, care riscă să se transforme într-o criză socială și politică de durată.

Pe scena politică, opoziția a criticat dur guvernul, acuzând lipsa unei strategii preventive și reacția tardivă a autorităților.

Executivul a respins acuzațiile, subliniind că investigațiile sunt în curs și că este prematur să se vorbească despre o cauză comună a accidentelor.

Ministerul Transporturilor și administratorii infrastructurii au anunțat controale tehnice suplimentare și introducerea unor restricții temporare de viteză pe anumite tronsoane, măsuri prezentate drept preventive.

Reprezentanții mecanicilor de locomotivă amenință cu o grevă care va îngheța întregul sector feroviar, dacă guvernul nu oferă garanții clare privind siguranța și nu își asumă responsabilitatea la nivel de conducere