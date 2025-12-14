x close
Stare de urgență în Guatemala, după atacuri armate soldate cu cel puțin cinci morți

de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   22:53
Sursa foto: Hepta/ Stare de urgenta in Guatemala

Președintele Guatemalei, Bernardo Arévalo, a declarat duminică stare de urgență de 15 zile în municipalitățile din vestul țării, Nahuala și Santa Catarina Ixtahuacan, după atacuri armate care au dus la moartea a cel puțin cinci persoane.

Atacatorii au vizat o unitate militară și o secție de poliție, au blocat drumuri și au deturnat autobuze.

Agresorii, unii îmbrăcați în uniforme militare și înarmați cu arme de mare calibru, sunt legați de traficul de droguri și extorcare, iar Arévalo a spus că au încercat să forțeze retragerea forțelor de securitate pentru a prelua controlul regiunii, potrivit AP.

Starea de urgență restricționează adunările publice și demonstrațiile, permite dizolvarea forțată a grupurilor neautorizate și limitează dreptul de a purta arme.

Autoritățile au precizat că atacurile au fost împotriva forțelor de securitate, nu între comunități, care au conflicte istorice legate de apă și drumuri.

Ministrul de Interne, Marco Villeda, a confirmat cinci decese, în timp ce rapoarte anterioare indicau șase morți, inclusiv un soldat. Guvernul intenționează să intensifice măsurile de securitate în zonele afectate.

