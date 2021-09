Stare de urgenţă în New York. Orașul se confruntă cu inundații record

Primarul Bill de Blasio a declarat „urgenţă de inundaţii” în oraşul New York, miercuri noapte. Metroul s-a închis, iar rutele feroviare şi aeriene dinspre New York şi New Jersey sunt suspendate. Ploile puternice au urmat după uraganul Ida.

New York se confruntă cu inundaţii record, conform BBC.

8 centimetri de apă în doar o oră, raportează Serviciul meteorologic naţional. Poliţia cere oamenilor să nu conducă, iar pompierii primesc apeluri din tot oraşul.

„Oraşul îndură un episod de vreme istorică, cu inundaţii masive şi condiţii de pericol pe şosele”, a spus primarul Bill de Blasio.

Şi New Jersey este afectat de ploile puternice. Oraşul a declarat stare de urgenţă şi a raportat cel puţin un deces.

O tornadă a distrus cel puţin nouă case în regiunea Mullica Hill, iar în Kearney, acoperişul poştei s-a prăbuşit și mai mulţi angajaţi au rămas blocaţi. Nu se ştie încă dacă sunt răniţi.

Imaginile apărute pe reţelele de socializare arată drumuri şi staţii de metrou inundate, precum şi apartamente.

