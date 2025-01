Incendiu violent în Los Angeles: 30.000 de oameni au fost evacuați. A fost declarată stare de urgenţă

Un incendiu puternic, produs într-un cartier al metropolei Los Angeles, a provocat evacuarea a 30.000 de oameni.

Cel puţin 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între oraşele de coastă Santa Monica şi Malibu, au ars, au anunţat autorităţile

Guvernatorul Gavin Newsom a declarat stare de urgenţă. „Sperăm că ne înșelăm, dar anticipăm apariţia simultană și a altor incendii”, a spus Newsom într-o conferința de presă.

Peste 96.000 de oameni sunt fără curent în Los Angeles, conform poweroutage.us – o bază de date care urmărește și cumulează întreruperile de curent din SUA, notează CNN.

Imaginile video arată că mulți evacuați au fost forțați să-și abandoneze mașinile în timp ce încercau să fugă din cartierul de pe litoral cuprins între Santa Monica și Malibu.

???? #BREAKING : Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl