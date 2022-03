Statele Unite au decis expulzarea unui funcţionar rus activ la sediul ONU din New York

"Au fost iniţiate procedurile de expulzare a unui agent rus de informaţii, din cauza faptului că a abuzat de privilegiile conferite prin statutul de rezident în SUA", a declarat un oficial american citat de CNN, precizând că persoana vizată este un funcţionar al Naţiunilor Unite.

Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general ONU, a confirmat expulzarea unui funcţionar rus. "Pot confirma că Misiunea SUA a informat Secretariatul pe 28 februarie 2022 despre decizia de a lansa procedura prevăzută la Secţiunea 13 (b) a Acordului SUA-ONU privind sediul Naţiunilor Unite, în legătură cu un membru al personalului Secretariatului ONU", a declarat Stephane Dujarric.

Administraţia Joseph Biden a decis, luni seară, expulzarea a 12 diplomaţi ruşi activi la sediul Naţiunilor Unite din New York, sub acuzaţia de implicare în activităţi de spionaj. "Statele Unite au informat Naţiunile Unite şi Misiunea permanentă a Rusiei la ONU despre iniţierea procedurilor de expulzare a 12 agenţi ai serviciilor de informaţii din cadrul reprezentanţei ruse care au abuzat de statutul diplomatic în Statele Unite şi au recurs la activităţi de spionaj asupra siguranţei naţionale a SUA", a comunicat Misiunea diplomatică a SUA de la sediul ONU din New York.

Administraţia Vladimir Putin a condamnat în termeni duri decizia "ostilă" a Washingtonului, avertizând că va reacţiona la decizia de expulzare a celor 12 diplomaţi ruşi.

(sursa: Mediafax)