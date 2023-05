Stoltenberg vrea intensificarea eforturilor de apărare, în contextul competiţiei geopolitice

"Trebuie să dublăm eforturile pentru a garanta securitatea a un miliard de locuitori din ţările NATO. Transformarea Alianţei noastre în ultimul deceniu a fost pur şi simplu remarcabilă", a afirmat Stoltenberg, citat de cotidianul Le Monde.

"De când Rusia a anexat ilegal Crimeea şi a trimis trupe în sudul Ucrainei în 2014, am intensificat pregătirea forţelor noastre, am detaşat trupe combatante în estul Alianţei pentru prima oară în istorie, iar aliaţii europeni şi Canada au cheltuit 350 de miliarde de dolari în plus pentru apărare", a precizat Stoltenberg.

"Războiul de mare intensitate a revenit în Europa. Concurenţa mondială se intensifică, regimurile autoritariste contestă valorile noastre, interesele şi securitatea noastră; s-au intensificat şi alte ameninţări, de la terorism la atacuri cibernetice, de la proliferare nucleară la schimbări climatice", a susţinut Stoltenberg.

