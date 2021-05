Studiu exploziv: Chinezii au creat COVID-19 în laborator și au încercat să șteargă urmele!

COVID-19 „nu are un strămoș natural credibil” și a fost creat de savanții chinezi, care au încercat apoi să-și ascundă urmele, modificând retroactiv genomul viral, astfel încât să rezulte versiuni capabile să susțină ipoteza evoluției sale naturale de la lilieci, arată concluziile unui studiu exploziv, scris de oameni de știință prestigioși. Studiul de 22 de pagini, ajuns în mâinile jurnaliștilor de la „Daily Mail”, urmează să fie publicat în revista de specialitate „Quarterly Review of Biophysics Discovery”, sub semnătura profesorului britanic Angus Dalgleish și a cercetătorului norvegian dr. Birger Sørensen. Cei doi susțin că au descoperit dovezile procedurilor de inginerie genetică de mai bine de un an, dar au fost ignorați atât de ceilalți virusologi, cât și de principalele publicații medicale. Până de curând, majoritatea experților negau categoric ipoteza originii de laborator a pandemiei, susținând că ar fi vorba despre un accident produs în urma infectării naturale cu virusul animal a vânzătorilor din piața de animale vii din orașul chinez Wuhan.

Dalgleish este profesor de oncologie la Universitatea St. George din Londra, fiind extrem de cunoscut pentru descoperirile sale, care au dus la crearea „primului vaccin contra HIV” funcțional, scrie „Daily Mail”. Sørensen este virusolog și președinte al companiei farmaceutice „Immunor”, care a dezvoltat un vaccin anti-COVID, neintrodus încă pe piață, numit „Biovacc-19”. Dalgleish are acțiuni la aceeași firmă. În timp ce, anul trecut, cei doi examinau genomul SARS-CoV-2, încercând să dezvolte un vaccin contra COVID-19, ei au descoperit „amprente unice” în structura virusului, care indicau faptul că acesta nu ar fi putut fi decât rezultatul unei activități de laborator, scrie publicația britanică. Ei au încercat apoi să publice descoperirea lor, însă au fost respinși de majoritatea revistelor de specialitate, convinse, la vremea respectivă, că virusul a pornit de la lilieci sau de la alte animale. Chiar și după ce fostul șef al MI6 Sir Richard Dearlove a declarat public că teoria cercetătorilor ar trebui investigată, ideea a fost catalogată drept „fake news”.

„Fără îndoială”, virusul „a fost creat în laborator”

Acum, Dalgleish și Sørensen au scris un nou studiu, care trage concluzia că „SARS-CoV-2 nu are niciun stămoș natural” și „nu există nicio îndoială” asupra faptului că virusul „a fost creat în laborator”. „Credem că, după ce virusul a scăpat din laborator, au fost creați viruși retro-proiectați. Au modificat virusul, apoi au încercat să demonstreze că are strămoși naturali, care au fost cercetați cu ani în urmă”, sunt de părere cei doi autori. Studiul indică, de asemenea, „distrugerea deliberată, ascunderea sau contaminarea datelor” în laboratoarele chineze și notează că „oamenii de știință care au dorit să împărtășească descoperirile lor nu au reușit acest lucru sau au dispărut”. Dalgleish și Sørensen își descriu „analiza criminalistică” derulată timp de luni, de-a lungul căreia au examinat experimente efectuate în Institutul de Virusologie din Wuhan, între 2002 și 2019. Cercetând arhivele și bazele de date ale publicațiilor de specialitate, cei doi virusologi au pus cap la cap modul în care oamenii de știință din China, unii lucrând în strânsă legătură cu universități americane, ar fi construit instrumentele ce ar fi dus, în cele din urmă, la crearea noului coronavirus. Cea mai mare parte a muncii savanților chinezi s-a axat pe controversatul proiect de cercetare „Gain of Function”, interzis temporar în SUA de către administrația Obama. Proiectul implică modificarea virușilor naturali pentru a-i face mai infecțioși, astfel încât aceștia să poată fi multiplicați în celule umane, în laborator, permițând astfel studierea potențialului lor efect asupra oamenilor. Dalgleish și Sørensen susțin că oamenii de știință care lucrează la „Gain of Function” ar fi recurs la izolarea secvenței genomice a unui coronavirus descoperit la liliecii din peșterile din China și la modificarea proteinei spike, transformându-l în noul virus SARS-CoV-2, care este mortal și extrem de contagios. Sørensen afirmă că SARS-CoV-2 conține aminoacizi pozitivați, care se lipesc de părțile încărcate negativ ale celulelor umane ca un magnet, devenind astfel puternic infecțios. Coronavirusul are un șir de patru aminoacizi în proteina spike. Dar, la fel ca în cazul magneților, aminoacizii încărcați pozitiv se resping între ei, așa că este dificil să găsești trei consecutivi, în organismele dezvoltate natural, iar existența a patru unul după altul este „extrem de puțin probabilă”. „Legile fizice arată că nu poate exista un șir de patru aminoacizi pozitivi. Nu poți obține așa ceva decât în mod artificial”, precizează, la rândul său, Dalgleish, citat de „Daily Mail”. Studiul susține că aceste caracteristici ale SARS-CoV-2 constituie o „amprentă unică”, sub forma a „șase inserții”, și „indică o manipulare deliberată”, „probabilitatea ca totul să fie rezultatul unor procese naturale fiind extrem de mică”.

Chestiunea morală

„Implicațiile reconstituirii noastre istorice postulate dincolo de orice îndoială, în privința manipulării deliberate a virusului compozit SARS-CoV-2 , face imperativ necesară o reevaluare a tipurilor de experimente «Gain of Function» ce pot fi acceptate din punct de vedere moral. „Din cauza impactului social enorm, aceste decizii nu pot fi lăsate doar pe seama oamenilor de știință”, mai precizează studiul. De altfel, săptămâna trecută, Congresul SUA a interzis temporar finanțarea de experimente care implică modificarea virușilor naturali pentru a-i face mai infecțioși cu scopul de a studia potențialele lor efecte asupra oamenilor. Miercurea trecută, consilierul medical prezidențial al Casei Albe, Anthony Fauci, apăra în fața Senatului finanțarea acordată Institutului de Virusologie din Wuhan de către SUA, afirmând că suma de 600.000 de dolari americani nu a fost aprobată pentru proiectul „Gain of Function”. Supus apoi unui tir de întrebări, același Fauci recunoștea însă că nu poate fi sigur dacă nu cumva savanții chinezi din Wuhan au folosit fondurile tocmai pentru acest proiect.

Schimbare de optică

Acuzațiile formulate de studiul care va fi publicat în următoarele zile pot produce un șoc în comunitatea științifică, cei mai mulți virusologi considerând până nu de mult că originea coronavirusului poate fi legată doar de o evoluție naturală. Teoria unui accident de laborator la Wuhan a revenit însă în forţă în ultimele săptămâni, în dezbaterile din SUA. Săptămâna trecută, președintele Joe Biden a ordonat serviciilor de informații să reexamineze originile virusului care a devastat planeta, inclusiv scenariul unui eventual accident în laboratorul din Wuhan. Decizia a fost luată după ce un raport al serviciilor de informații americane a dezvăluit că trei cercetători ai institutului din Wuhan au fost spitalizați în noiembrie 2019.

Studiu semnat de Angus Dalgleish și Birger Sørensen