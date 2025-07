Dezastrul din diplomația României. Cum a ajuns Tamila Cristescu viceconsul la New York, cu o lună experiență: "S-au aliniat astrele"

Cazul acesteia nu este singular. La Chicago şi Riad, România este reprezentată de două angajate care au plecat de la primării din Bărăgan şi Dobrogea, fără experienţă în diplomaţie.

De la Primăria Năvodari, la Consulatul României la Chicago

Este cazul Cristinei Brânzoi Tanik care a fost numită consul la Chicago după ce a plecat de la Primăria Năvodari. Transferul as-a făcut prin detaşare, nu prin concurs, pentru un salariu de peste 14.000 de lei pe lună, după ce a trecut prin mai mult funcţii publice, de la Direcţia de Tineret Constanţa până la Secretariatul General al Guvernului. Ea a refuzat să comenteze..

Foştii colegi de la primăria din Năvodari susţin că lor nu le-a spus unde a fost trimisă la post.

"Menţionăm că detaşarea s-a făcut la solicitarea MAE pe perioade succesive de 6 luni. Persoana detaşată a fost angajată la Primăria Năvodari pe funcţia de inspector de specialitate în luna august 2022", a declarat Elena Aftene, purtător de cuvânt Primăria Năvodari.

De la o comună în Bărăgan, la Consulatul României la Riad

Consulul de la Riad a plecat de la primăria unei comune cu 3.500 de locuitori din Bărăgan. Oana Nicoleta Ghica nu și-a cunoscut prea bine colegii întrucât a fost detașată în Arabia Saudită. Este la post de doi ani şi jumătate.

"Am avut-o consilier personal vreo câteva zile, o săptămână, şi pe urmă a venit cu detaşare către Ministerul de Externe la Riad. Nu am vorbit de foarte multe ori cu dânsa", a transmis primarul Ion Roată.

De asemenea, consulul României din Addis Abeba, Etiopia, de acolo a plecat de la Consiliul Judeţean Ilfov.

Citește pe Antena3.ro Dacian Cioloș a fost refuzat de taximetriștii de la aeroportul Otopeni. A intervenit Poliția

Ce spune Tamila Crstescu

Tamila Cristescu, fiica fostului parlamentar PSD, Radu Cristescu, a ajuns la New York, cu o experienţă de o lună în administraţia publică. A fost numită în 2022 şi de atunci trei miniştri au semnat prelungirea detaşării acesteia în SUA, pentru un salariu de 3.370 dolari pe lună. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a rechemat-o acum în țară.

În exclusivitate pentru Observator, Tamila Cristescu a povestit că s-a angajat prin concurs la primărie, iar pentru postul din Statele Unite a muncit.

"Într-adevăr a fost o perioadă scurtă, pentru că așa s-au aliniat astrele: o lună în care am lucrat, am fost acolo. S-au făcut detașările, v-am spus, am plecat și eu și alți oameni spre consulat. Am făcut pregătirea, m-am întors la New York ca agent consular", a explicat Tamila Cristescu.

Aceasta şi-a încheiat misiunea la New York pe 1 iulie 2025, printr-o decizie a ministrului de Externe.

"Să-mi spună motivul rechemării, pentru că ea nu a stat consul general la New York să întrebe despre activitatea mea. Când rechemi pe cineva, ca să-l rechemi, trebuie să te uiți pe activitatea omului", a adăugat Tamila Cristescu.

Sute de posturi de la ambasade ocupate cu neprofesioniști

Sute de posturi din ambasade şi consulate sunt ocupate fără concurs după acelaşi tipar. Persoane care se angajează într-o instituţie de stat, în scurt timp cer detaşarea la ministerul de Externe şi ajung să reprezinte România în toată lumea.

"Detaşarea în sine nu este o problemă. Problema este calitatea acestor oameni, cine sunt ei, ce pregătire profesională au. Angajarea în MAE este dificilă, se face prin lege, doar prin concurs. Concursurile sunt grele, nu toată lumea le ia", a precizat Iulian Fota.

În martie 2025, Ministerul de Externe a scos la concurs 80 de posturi, dar niciun candidat dintre cei aproape 250 înscrişi nu a trecut de proba scrisă, eliminatorie.