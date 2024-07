SUA pun bazele unui NATO asiatic în Japonia

Noul comandament american, care va fi condus inițial de un general cu trei stele, va coordona operațiunile militare cu partea japoneză, va planifica exerciții comune și va participa la apărarea țării în cazul izbucnirii unor ostilități militare în regiune.

Astfel, pentru prima dată, capacitățile americane de luptă se vor afla la ordinele unui comandament de pe teritoriul japonez, iar forțele americane din această țară nu vor mai fi nevoite să aștepte instrucțiuni de la Comandamentul Indo-Pacific al SUA, aflat în Hawaii, la o distanță de aproximativ 5.600 de kilometri.

În prezent, în Japonia se află 54.000 de soldați ai US Army, sute de avioane americane, precum și singurul grup de atac de portavioane al SUA din lume desfășurat atât de departe de casă.

În momentul de față, actualul șef al forțelor americane din Japonia, însărcinat cu gestionarea bazelor americane și al cărui cartier general se află la Yokota, în suburbiile de vest ale Tokyo, nu are autoritate de comandă.

În același timp, noua măsură este menită să țină pasul cu eforturile Japoniei de a-și consolida capacitățile militare, inclusiv prin crearea unui nou comandament militar comun, pe care autoritățile de la Tokyo intenționează să îl înființeze la începutul anului viitor.

Demersul de înființare a comandamentului face parte, de asemenea, dintr-un plan mai amplu de întărire a relațiilor militare dintre cei doi aliați și va include eforturile Japoniei de a consolida baza industrială a Occidentului, inclusiv prin extinderea producției de sisteme antirachetă „Patriot” în Japonia și, concomitent, prin furnizarea unor sisteme de luptă către SUA.

Construirea unei ample alianțe regionale

În timp ce o mare parte din atenția Washingtonului a fost concentrată în ultimele luni pe încercările de a pune capăt conflictului din Gaza și pe eforturile de a ajuta Ucraina în fața agresiunii ruse, China rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa SUA și a aliaților săi din regiunea Pacificului, așa după cum susține strategia oficială de apărare a Pentagonului.

În ultimii ani, China a fost angajată într-o serie de dispute violente legate de controlul Mării Chinei de Sud. Beijingul pretinde suveranitatea asupra întregii Mări a Chinei de Sud, unde Brunei, Malaezia, Filipine, Taiwan şi Vietnam au, de asemenea, revendicări.

De altfel, recent, au avut loc o serie de incidente între nave chineze şi filipineze în Marea Chinei de Sud.

Concomitent, în Marea Chinei de Est, nave chineze au intrat în mod repetat în apele teritoriale japoneze din jurul insulelor Senkaku, care sunt controlate de Tokyo şi revendicate de Beijing.

În plus, aspirațiile tot mai insistente ale președintelui Xi Jinping de a prelua – fie și prin forță – controlul asupra Taiwanul au pus atât Japonia, cât și SUA în stare de alertă maximă.

De asemenea, America și Japonia trebuie să facă față cooperării militare sporite dintre Rusia și China, care au trimis pentru prima dată o patrulă comună de bombardiere spre Alaska, cu câteva zile în urmă.

Arsenalul nuclear și convențional în creștere al Coreei de Nord este un alt pericol, în același timp cu ajutorul militar acordat Moscovei de către Phenian în războiul din Ucraina.

Noile inițiative au fost anunțate în cursul unei reuniuni care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la Tokyo, între secretarul de Stat american, Antony Blinken, secretarul Apărării, Lloyd Austin, și omologii lor niponi, ministrul de Externe, Yoko Kamikawa, și ministrul Apărării, Minoru Kihara.

Inițiativele fac parte dintr-un efort mai larg al SUA de a consolida capacitățile militare ale aliaților săi din Asia. Astăzi, spre exemplu, Blinken și Austin intenționează să anunțe o finanțare americană de 500 de milioane de dolari, în timpul unei întâlniri cu omologii lor din Filipine.

SUA sunt implicate deja într-un efort ambițios de a ajuta Australia să achiziționeze submarine cu propulsie nucleară. De asemenea, Casa Albă a eliminat restricțiile privind raza de acțiune a rachetelor balistice pe care Coreea de Sud le poate dezvolta cu tehnologie americană.

La rândul său, Japonia a optat să cumpere din SUA sute de rachete de croazieră „Tomahawk”, care pot ataca ținte terestre.

„Acest lucru înseamnă că SUA sunt pregătite să ia măsuri pentru a sprijini capacitățile aliaților, în moduri în care nu au mai făcut-o până acum.”, remarca recent Christopher Johnstone, fost oficial american de rang înalt în domeniul politicii asiatice, care lucrează în prezent la think tank-ul „Center for Strategic and International Studies” din Washington.

Schimbare istorică, la adăpost de Trump

Impulsul pentru restructurarea relațiilor de comandă și control dintre Japonia și SUA a fost prefigurat în timpul vizitei premierului japonez, Fumio Kishida, la Washington, în luna aprilie.

„Ne aflăm într-o conjunctură critică. Pentru a apăra temeinic ordinea internațională existentă, trebuie să ne consolidăm continuu alianța.”, a declarat duminică, în acest context, Kamikawa.

Cu toate acestea, efortul de a lansa noul Comandament al Forțelor Întrunite ale SUA, așa cum este denumit de către oficialii americani, rămâne o activitate în derulare. Pentru a-l înființa, armata americană intenționează să modifice substanțial sediul administrativ actual, din Yokota, pentru a-i permite să comande cei 54.000 de soldați staționați pe teritoriul nipon.

Oficialii americani nu au precizat însă care va fi sfera geografică a responsabilităților noului comandament, calendarul de consolidare a capacităților acestuia și cât de mare va fi personalul său.

„Acesta este, de fapt, un nou tip de cooperare pentru SUA și Japonia și, prin urmare, va fi nevoie de multe eforturi și va trebui să construim niște resorturi noi pentru a putea face acest lucru.”, susține Zack Cooper, de la „American Enterprise Institute”, fost oficial în Departamentul american al Apărării.

Autoritățile de la Washington nu au detaliat nici modul în care noul comandament american va interacționa cu comandamentul paralel al Japoniei.

Se așteaptă ca noul comandament japonez să fie situat în subsolul Ministerului Apărării, a spus Cooper. De asemenea, oficialii americani nu au precizat dacă intenționează să înființeze o celulă comună de ofițeri americani și japonezi din cele două comandamente, care să poată lucra cot la cot în timpul unei crize militare sau pentru a planifica exerciții, și nici unde ar putea fi localizată o astfel de celulă.

Întrebarea este importantă, deoarece comandamentele american și japonez vor controla separat forțele națiunilor lor, spre deosebire de comandamentul american din Coreea de Sud, care ar controla atât forțele americane, cât și pe cele sud-coreene, în timp de război.

De asemenea, nu s-a stabilit dacă noul comandament american ar putea fi condus în cele din urmă de un general american cu patru stele, așa cum ar dori unii oficiali japonezi, ca o demonstrație a angajamentului Washingtonului față de apărarea țării lor. Comandamentul SUA din Coreea de Sud este condus de un general cu patru stele.

Ministrul japonez al Apărării a declarat că rangul comandantului american este încă o chestiune deschisă, iar Austin a spus că, în cele din urmă, ridicarea cartierului general la rangul unui comandament de patru stele nu a fost exclusă.

„Este o abordare treptată, deoarece (...) nu poți pocni din degete, să faci asta peste noapte.”, a afirmat Austin.

Oricum, această inițiativă „va fi cea mai semnificativă schimbare a Forțelor SUA din Japonia, de la crearea lor, și una dintre cele mai puternice îmbunătățiri ale legăturilor noastre militare cu Japonia din ultimii 70 de ani!”, a adăugat el.

Concomitent, Austin și Blinken au confirmat că inițiativa va dura indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale din noiembrie. Autoritățile de la Tokyo și-ar fi exprimat îngrijorarea, în privat, cu privire la dezinteresul aparent al candidatului republican, Donald Trump, pentru consolidarea sistemului de alianțe al Washingtonului, atât în Asia, cât și în Europa.

Tokyo, exportator de arme pentru Occident

De asemenea, la Tokyo, au avut loc discuții privind modul de aprofundare a rolului pe care Japonia l-ar putea juca în consolidarea bazei industriale de apărare a Occidentului.

Legislația japoneză împiedică țara să exporte arme către națiunile implicate în conflicte. Aceasta permite, însă, producerea și apoi vânzarea de arme către SUA, al căror arsenal de armament esențial, inclusiv sistemele antirachetă „Patriot”, a fost diminuat serios de eforturile Washingtonului de a sprijini Ucraina, după invazia Rusiei, din 2022.

Cele două părți au declarat, de altfel, că Japonia va încerca, de asemenea, să extindă producția de rachete aer-aer AMRAAM.

„Războiul din Ucraina a scos în evidență necesitatea unei capacități industriale sporite în rândul statelor și aliaților care gândesc la fel.”, remarca recent Christopher Johnstone. „Cantitatea de materiale consumate în acest conflict a fost de-a dreptul uluitoare!”, mai adăuga el, citat de publicația „The Wall Street Journal”.

Reuniuni în premieră

De altfel, reuniunile de la Tokyo au fost menite să grăbească cooperarea militară și în alte moduri. Spre exemplu, ministrul sud-coreean al Apărării a făcut prima sa vizită în Japonia din ultimii 15 ani pentru a se întâlni cu Austin și cu omologul său japonez.

Austin, Blinken și miniștrii japonezi ai Apărării și de Externe au purtat primele discuții la nivelul lor cu privire la „descurajarea extinsă” - chestiunea delicată a reasigurării Japoniei non-nucleare că SUA ar fi pregătită să utilizeze arme nucleare, dacă va fi necesar, pentru a apăra teritoriul nipon împotriva amenințărilor externe.

Tot la Tokyo, șefii diplomaţiilor din SUA, Japonia, Australia şi India s-au reunit, ieri, declarându-se „grav îngrijoraţi faţă de situaţia din Marea Chinei de Sud şi Marea Chinei de Est”.

„Continuăm să ne exprimăm îngrijorarea faţă de manevrele coercitive şi intimidante din Marea Chinei de Sud.”, se arată într-o declaraţia comună, semnată de cei patru miniștri de Externe la finalul reuniunii „Quad”, organizată la Tokyo. SUA, Australia, India și Japonia formează grupul economic „Quad”, acuzat de către Beijing că intenționează să se transforme într-un „NATO asiatic”.

„Ne reafirmăm opoziţia puternică faţă de orice acţiuni unilaterale care caută să schimbe statu- quo-ul prin forţă sau constrângere'.”, se mai arată în declaraţia comună.

După discuțiile de aici, Blinken și Austin au zburat la Manila pentru un set similar de întâlniri cu omologii lor din Filipine.

La scurt timp după întoarcerea în SUA, Blinken și Austin se vor întâlni, de asemenea, cu miniștrii australieni de Externe și ai Apărării, în cadrul unei reuniuni care va avea loc la începutul lunii viitoare la Annapolis.

Proteste virulente de la Beijing

Declarațiile comune ale SUA și Japoniei „acuză în mod fals” China cu privire la problemele maritime și arată cu degetul spre dezvoltarea sa militară normală și politica de apărare, a tunat, ieri, Ministerul chinez de Externe.

„Cele două state au atacat în mod răuvoitor și au discreditat China în privința problemelor maritime și au făcut remarci iresponsabile cu privire la dezvoltarea militară normală a Chinei și la politica de apărare națională.”, a declarat Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„China este puternic nemulțumită de exagerarea amenințării Chinei și de speculațiile răuvoitoare ale tensiunilor regionale.”, a adăugat Lin.



