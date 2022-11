SUA interzic vânzările de echipamente Huawei și ZTE!

Comisia Federală pentru Comunicații din SUA a anunțat că a adoptat regulile finale, care interzic, de asemenea, vânzarea sau importul de echipamente fabricate de producătorul chinez de echipamente de supraveghere Dahua Technology Co, firma de supraveghere video Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd și firma de telecomunicații Hytera Communications Corp Ltd.

Aceasta este cea mai recentă măsură represivă a Washingtonului împotriva giganților chinezi din domeniul tehnologiei, pe fondul temerilor că Beijingul i-ar putea folosi pentru a-i spiona pe americani.

„Aceste noi reguli reprezintă o parte importantă a acțiunilor noastre continue de protejare a poporului american de amenințările la adresa securității naționale care implică telecomunicațiile”, a declarat într-un comunicat președintele FCC, Jessica Rosenworcel.

Huawei a refuzat să comenteze, iar ZTE, Dahua, Hytera și ambasada chineză din Washington nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Hikvision a precizat într-o declarație că produsele sale nu amenință securitatea SUA.