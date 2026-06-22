Cazul surorilor dispărute din Italia: fetele au fost găsite în viață, trei persoane sunt acuzate de răpire

Cele două surori dispărute de două săptămâni au fost găsite în viață. Mama, partenerul ei și bunicul, arestați pentru răpire

Cazul care a ținut Italia cu sufletul la gură în ultimele două săptămâni a avut un deznodământ fericit. Alisya și Sarah, două surori în vârstă de 12 și 16 ani, dispărute în noaptea de 6 spre 7 iunie dintr-o casă de tip familial din localitatea Civitella Alfedena, provincia L'Aquila, au fost găsite în viață în orașul Formia, provincia Latina.

Operațiunea de localizare a fost desfășurată în seara zilei de duminică de carabinierii din provinciile L'Aquila și Latina, sprijiniți de unități speciale. Acțiunea a fost coordonată de procurorul-șef din Sulmona, Luciano D’Angelo, care a fost prezent pe teren în timpul intervenției.

În urma anchetei, autoritățile au dispus reținerea a trei persoane, suspectate că au participat la ascunderea și transportarea fetelor. Este vorba despre mama acestora, Valentina D’Acunto, partenerul femeii, Vincenzo Esposito, și bunicul matern al minorelor, Marco D’Acunto. Cei trei sunt acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal și răpire, în formă agravată și în participație, anunță Rai News.

Descoperite într-un apartament din cartierul Rio Fresco

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, fetele au fost găsite într-un apartament situat în cartierul Rio Fresco din Formia. Locuința aparține unei rude din partea mamei și se află la mică distanță de domiciliul acesteia.

Operațiunea a implicat aproximativ 30 de carabinieri, atât în uniformă, cât și în civil, alături de forțe speciale. Zona a fost izolată complet pe durata intervenției, iar accesul a fost restricționat inclusiv pentru locuitorii complexului rezidențial.

În timpul descinderii, autoritățile au găsit cele două surori în interiorul apartamentului. Potrivit primelor informații, ele se aflau acolo de mai multe zile.

Fetele sunt în siguranță, dar vizibil afectate de cele întâmplate

Anchetatorii au precizat că Alisya și Sarah sunt într-o stare bună de sănătate. Cu toate acestea, cele două adolescente au părut profund marcate de experiența ultimelor săptămâni și de atenția mediatică uriașă generată de dispariția lor.

Imediat după găsirea fetelor, procurorul-șef Luciano D’Angelo a discutat personal cu ele la telefon. Ulterior, la dispoziția procurorului din Cassino, Carlo Fucci, minorele au fost transferate într-o locație protejată.

Autoritățile au decis mutarea lor într-o nouă casă de tip familial aflată în zona Cassino, pentru a le asigura protecția și pentru a evita eventuale presiuni externe pe parcursul investigației.

O femeie de 80 de ani este cercetată în libertate

În același dosar este investigată și femeia în vârstă de 80 de ani în locuința căreia au fost găsite cele două surori. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, aceasta ar fi o rudă îndepărtată a mamei fetelor.

Deocamdată, femeia este cercetată în stare de libertate, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă știa că minorele erau căutate la nivel național sau dacă a fost indusă în eroare de persoanele care le-au adus în apartament.

Detaliile complete ale operațiunii și rolul exact al fiecărei persoane implicate urmează să fie prezentate de procurorii din Sulmona în cadrul unei conferințe de presă.

Tatăl fetelor: „Începe o nouă viață”

La scurt timp după aflarea veștii, tatăl celor două surori, Stefano Di Giacinto, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Alisya și Sarah sunt sănătoase și în siguranță după două săptămâni teribile, pline de anxietate și îngrijorare. Niciodată nu mi-am pierdut speranța. Acum începe o nouă viață și o luăm de la capăt”, a scris acesta.

Bărbatul le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în perioada căutărilor și a subliniat că fiicele sale au nevoie de timp pentru a recupera anii și experiențele pe care nu au putut să le trăiască în mod normal.

Emoții uriașe după anunțul găsirii fetelor

Momentul regăsirii a avut un impact emoțional puternic asupra tatălui. Reprezentanții organizației Penelope Abruzzo, care a urmărit îndeaproape cazul și a menținut legătura cu familia, au dezvăluit că bărbatul a suferit un episod de rău imediat după ce a aflat vestea.

Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, medicii considerând că starea sa a fost provocată de tensiunea și emoțiile acumulate în cele 15 zile de căutări continue.

Potrivit apropiaților, Stefano Di Giacinto a descris momentul drept sfârșitul unui coșmar care părea să nu se mai termine.