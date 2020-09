Sute de persoane au fost reţinute sâmbătă, la Minsk, în cursul protestelor antiguvernamentale

Forţele de ordine din Belarus au reţinut sute de persoane, în cursul protestelor antiguvernamentale desfăşurate sâmbătă în centrul oraşului Minsk, informează agenţia de presă Reuters.

Polițiștii au reținut-o inclusiv pe Nina Bahinskaya, în vârstă de 73 de ani, simbolul protestelor din Belarus.

#Belarus. 73-year-old Nina #Bahinskaya has been detained just a moment ago at a peaceful female rally in #Minsk. She was dragged to a police van. Last Saturday, when she encountered the police,she already felt ill for a while. Again, she is 73 pic.twitter.com/AaI2UaBXp4