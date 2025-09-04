Tablou furat de naziști, descoperit în Argentina, în casa consilierului lui Hermann Göring

Autoritățile argentiniene au anunțat recuperarea unui tablou furat de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dispărut de mai bine de opt decenii, potrivit BBC.

Lucrarea „Portretul unei doamne”, realizată în 1710 de pictorul italian Giuseppe Ghislandi, a fost descoperită luna trecută într-o casă care aparținea fiicei unui fugar nazist.

Patricia Kadgien, fiica lui Friedrich Kadgien, fost consilier al lui Hermann Göring, responsabil de jefuirea a mii de opere de artă, avea tabloul în locuința sa din Mar del Plata.

Opera a fost returnată de avocatul acesteia, după ce inițial o percheziție la domiciliu nu reușise să o găsească.

Experții au evaluat pictura la circa 50.000 de dolari, apreciind că se află într-o stare bună, în ciuda vechimii sale.

Procurorii au precizat că și alte proprietăți ale familiei Kadgien au fost percheziționate, fiind găsite lucrări care ar putea proveni din jafurile naziste.

Patricia Kadgien și soțul ei se află în arest la domiciliu și urmează să fie inculpați pentru „tăinuirea unui furt în context de genocid”. Cei doi susțin însă că tabloul le aparținea de drept, fiind moștenire de familie.

(sursa: Mediafax)