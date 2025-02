Ţările baltice se pregătesc de decuplarea de la reţeaua electrică rusească

Un ceas digital instalat la Vilnius numără orele care separă integrarea deplină a ţărilor baltice în reţeaua electrică europeană.



Sâmbătă, Letonia va tăia fizic cablul electric care o leagă de Rusia, iar preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este aşteptată duminică la Vilnius pentru o ceremonie la care vor participa şi liderii ţărilor baltice.



"Este greu de crezut că am ajuns, în sfârşit, aproape de linia de sosire", a declarat ministrul lituanian al Energiei, Zygimantas Vaiciunas. "Este ultima etapă din lupta noastră pentru independenţă energetică", a adăugat oficialul lituanian.



Chiar dacă cele trei ţări baltice fac parte din UE şi NATO încă din 2004, pregătirile pentru integrarea în reţeaua electrică europeană s-au întins pe mai mulţi ani din cauza numeroaselor probleme tehnice şi financiare, precum şi a necesităţii de a-şi diversifica sursele de aprovizionare via în special cabluri submarine. Decuplarea de reţeaua rusească a devenit şi mai urgentă după invadarea Ucrainei în 2022, care a provocat îngrijorări în rândul balticilor că ar putea fi următorii vizaţi de Moscova.



Lituania, Letonia şi Estonia au încetat să mai cumpere gaze naturale şi electricitate din Rusia însă reţelele lor electrice sunt în continuare conectate cu cele din Rusia şi Belarus, iar stabilirea frecvenţei este controlată de la Moscova. În aceste condiţii, cele trei state baltice depind în continuare de Moscova pentru un flux stabil de electricitate, un element crucial pentru aparatele care necesită o alimentare electrică fiabilă, în special în procesele industriale.



După sincronizare cu reţeaua europeană, ţările baltice vor putea să îşi stabilească propria lor frecvenţă, în mod independent.



"Până în prezent, Rusia a putut utiliza energia ca o armă, creând riscul apariţiei unei perturbări electrice neaşteptate în deciziile politice", a explicat Zygimantas Vaiciunas.



Sâmbătă, 8 februarie, începând cu ora 07:00 GMT, ţările baltice se vor deconecta definitiv de la reţeaua electrică rusească şi vor funcţiona în "mod izolat" pentru restul zilei.



"Trebuie să efectuăm teste pentru a garanta Europei stabilitatea sistemului nostru energetic", a precizat Rokas Masiulis, director la Litgrid, operatorul reţelei lituaniene de electricitate. "Vom opri şi reporni centralele electrice, vom observa fluctuaţiile de frecvenţă şi evalua capacitatea noastră de a le controla", a precizat Rokas Masiulis.



Ţările baltice se vor integra în reţeaua europeană de electricitate via Polonia, responsabilii lituanian şi polonez urmând să demareze procesul de sincronizare duminică la prânz.



"În termeni simpli, singura modificare va consta în acea că frecvenţa noastră va începe de acum să fluctueze în mod sincron cu Europa", a explicat Rokas Masiulis.



Autorităţile lituaniene au tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile potenţiale create de acest eveniment. "Rusia ar dori să discrediteze decizia ţărilor baltice de a se deconecta de la reţeaua BRELL, ceea ce înseamnă că diverse riscuri sunt posibile pe termen scurt, precum operaţiuni cinetice împotriva infrastructurilor critice, atacuri cibernetice şi campanii de dezinformare", a informat departamentul de securitate al Lituaniei.



Operatorul reţelei electrice din Polonia (PSE) a anunţat că va trimite elicopter şi drone pentru a patrula în zona conexiunii cu Letonia.



Mai multe cabluri submarine de telecomunicaţii şi energie au fost deteriorate în Marea Baltică în ultimele luni. Experţii şi politicienii au acuzat Rusia că poartă un război hibrid, lucru dezminţit de Moscova.



O sumă totală de 1,6 miliarde euro a fost investită în cele trei ţări baltice şi Polonia pentru acest proiect de sincronizare a reţelelor electrice.



Consumatorii nu ar urma să resimtă perturbări în timpul acestui proces.



"Oamenii nu ar urma să resimtă niciun impact negativ şi nu mă aştept la întreruperi în aprovizionare", a subliniat Vaiciunas.



Cu toate acestea, în Estonia vânzările de generatoare electrice au crescut puternic, consumatorii fiind îngrijoraţi că ar putea apărea întreruperi în aprovizionare.



Potrivit lui Priit Vaio, director de vânzări la magazinul de articole de bricolaj Bauhof, "în luna ianuarie 2025, vânzările de generatoare au crescut de mai multe zeci de ori comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut".



În paralel, ţările baltice îşi vor majora capacităţile de producţie locală de energie, inclusiv prin parcuri eoliene offshore care ar urma să fie construite în Marea Baltică.



După deconectare, sistemul energetic din enclava rusă Kaliningrad va funcţiona în "regim insular", fără a mai fi conectat la reţeaua din Rusia continentală. Întrebat despre această întrerupere, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, săptămâna trecută, că Rusia va "lua toate măsurile necesare pentru a garanta funcţionarea fiabilă şi continuă a sistemului său energetic".

